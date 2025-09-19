Практика судів
В США планують «відродити» вимерлого птаха додо — що про нього відомо

22:55, 19 вересня 2025
На це потрібно п'ять-сім років.
В США планують «відродити» вимерлого птаха додо — що про нього відомо
Американський біотехнологічний стартап Colossal Biosciences Inc. оголосив про намір відновити вимерлого у XVII столітті птаха додо. Для цього компанія вже залучила $120 млн інвестицій, повідомляє Bloomberg.

Як це працює

Учені стартапу вже виростили первинні статеві клітини голубів — виду, який має близький зв'язок із додо. Частину інвестицій спрямують на будівництво спеціалізованого наукового центру з вивчення птахів у Техасі.

Засновники Colossal прогнозують, що додо може з’явитися знову протягом найближчих п’яти-семи років.

Попередні розробки стартапу

Colossal вже відома своїми амбітними проєктами: компанія працює над відродженням «вовняної миші» та лютоволка — доісторичного виду, який зник понад 12 тисяч років тому. Окрім цього, стартап запускає ініціативи у сфері переробки пластикових відходів та розробки програмного забезпечення.

Що відомо про птаха додо

Додо, або маврикійський дронт, — вимерлий вид нелітаючих птахів, уперше описаний у 1598 році. Вони часто ставали здобиччю моряків і завезених на острови тварин.

Останнє підтверджене наукове спостереження додо в природі зафіксоване у 1662 році. Зникнення виду визнали лише у XIX столітті, коли дослідили рештки птахів, привезені до Європи. Саме тоді вчені вперше довели спорідненість додо з голубами.

