В Индии пастух спас младенца, закопанного заживо в землю

07:00, 20 сентября 2025
20-дневную девочку в критическом состоянии доставили в больницу.
Фото: BBC
В штате Уттар-Прадеш на севере Индии пастух случайно обнаружил 20-дневную девочку, закопанную в земле, и спас ей жизнь. Сейчас младенец находится в больнице, где медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, сообщает BBC.

Во время выпаса коз мужчина услышал слабые крики, доносившиеся из-под земли. Заметив маленькую руку, торчащую из грязи, он немедленно сообщил местным жителям, а те вызвали правоохранителей. Полиция оперативно прибыла на место и выкопала ребенка.

По словам медиков, когда ребенка доставили в больницу, младенец был покрыт землей, грязь забила ей рот и ноздри, что вызвало одышку. «Она находилась в критическом состоянии, у нее были признаки гипоксии или кислородного голодания. Ее покусали насекомые, а также еще какое-то животное. Через 24 часа мы заметили незначительное улучшение ее состояния, но затем оно снова ухудшилось. У нее развилась инфекция», — рассказал врач. Он добавил, что ребенка, вероятно, закопали незадолго до обнаружения, поскольку раны оставались свежими.

Полиция пока воздерживается от раскрытия информации о подозреваемых, но активно разыскивает родителей девочки. Подобные случаи в Индии происходят из-за культурных предрассудков, когда предпочтение отдается сыновьям, а девочек в бедных общинах часто считают «финансовым бременем».

дети Индия земля медицина

