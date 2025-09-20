В Индии пастух спас младенца, закопанного заживо в землю

20-дневную девочку в критическом состоянии доставили в больницу.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии пастух случайно обнаружил 20-дневную девочку, закопанную в земле, и спас ей жизнь. Сейчас младенец находится в больнице, где медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, сообщает BBC.

Во время выпаса коз мужчина услышал слабые крики, доносившиеся из-под земли. Заметив маленькую руку, торчащую из грязи, он немедленно сообщил местным жителям, а те вызвали правоохранителей. Полиция оперативно прибыла на место и выкопала ребенка.

По словам медиков, когда ребенка доставили в больницу, младенец был покрыт землей, грязь забила ей рот и ноздри, что вызвало одышку. «Она находилась в критическом состоянии, у нее были признаки гипоксии или кислородного голодания. Ее покусали насекомые, а также еще какое-то животное. Через 24 часа мы заметили незначительное улучшение ее состояния, но затем оно снова ухудшилось. У нее развилась инфекция», — рассказал врач. Он добавил, что ребенка, вероятно, закопали незадолго до обнаружения, поскольку раны оставались свежими.

Полиция пока воздерживается от раскрытия информации о подозреваемых, но активно разыскивает родителей девочки. Подобные случаи в Индии происходят из-за культурных предрассудков, когда предпочтение отдается сыновьям, а девочек в бедных общинах часто считают «финансовым бременем».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.