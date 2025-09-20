Практика судів
  1. У світі

В Індії пастух врятував немовля, закопане живцем у землю

07:00, 20 вересня 2025
20-денну дівчинку у критичному стані доставили до лікарні.
В Індії пастух врятував немовля, закопане живцем у землю
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії пастух випадково виявив 20-денну дівчинку, закопану в землі, і врятував їй життя. Зараз немовля перебуває в лікарні, де медики роблять усе можливе, щоб стабілізувати її стан, повідомляє BBC.

Під час випасу кіз чоловік почув слабкі крики, що доносилися з-під землі. Помітивши маленьку руку, яка стирчала з багнюки, він негайно сповістив місцевих жителів, а ті викликали правоохоронців. Поліція оперативно прибула на місце і викопала дитину.

За словами медиків, коли дитину доставили до лікарні, немовля було вкрите землею, бруд забив їй рот і ніздрі, що спричинило задишку. «Вона перебувала у критичному стані, у неї були ознаки гіпоксії або кисневого голодування. Її покусали комахи, а також ще якась тварина. Через 24 години ми помітили незначне поліпшення її стану, але потім він знову погіршився. У неї розвинулася інфекція», — розповів лікар. Він додав, що дитину, ймовірно, закопали незадовго до виявлення, оскільки рани залишалися свіжими.

Поліція наразі утримується від розкриття інформації про підозрюваних, але активно розшукує батьків дівчинки. Подібні випадки в Індії трапляються через культурні упередження, коли перевагу надають синам, а дівчаток у бідних громадах часто вважають «фінансовим тягарем».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

діти Індія земля медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду