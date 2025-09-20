В Індії пастух врятував немовля, закопане живцем у землю

20-денну дівчинку у критичному стані доставили до лікарні.

Фото: BBC

У штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії пастух випадково виявив 20-денну дівчинку, закопану в землі, і врятував їй життя. Зараз немовля перебуває в лікарні, де медики роблять усе можливе, щоб стабілізувати її стан, повідомляє BBC.

Під час випасу кіз чоловік почув слабкі крики, що доносилися з-під землі. Помітивши маленьку руку, яка стирчала з багнюки, він негайно сповістив місцевих жителів, а ті викликали правоохоронців. Поліція оперативно прибула на місце і викопала дитину.

За словами медиків, коли дитину доставили до лікарні, немовля було вкрите землею, бруд забив їй рот і ніздрі, що спричинило задишку. «Вона перебувала у критичному стані, у неї були ознаки гіпоксії або кисневого голодування. Її покусали комахи, а також ще якась тварина. Через 24 години ми помітили незначне поліпшення її стану, але потім він знову погіршився. У неї розвинулася інфекція», — розповів лікар. Він додав, що дитину, ймовірно, закопали незадовго до виявлення, оскільки рани залишалися свіжими.

Поліція наразі утримується від розкриття інформації про підозрюваних, але активно розшукує батьків дівчинки. Подібні випадки в Індії трапляються через культурні упередження, коли перевагу надають синам, а дівчаток у бідних громадах часто вважають «фінансовим тягарем».

