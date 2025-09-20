Практика судов
В Германии подорожает популярный проездной билет

08:12, 20 сентября 2025
С 2026 года цена на Deutschlandticket вырастет до 63 евро.
Министры транспорта 16 федеральных земель Германии договорились повысить цену на популярный месячный проездной билет Deutschlandticket до 63 евро с января 2026 года. Об этом сообщает издание DW.

Сейчас Deutschlandticket стоит 58 евро в месяц и позволяет неограниченно пользоваться местными и региональными автобусами и поездами по всей Германии, за исключением скоростных поездов ICE.

Министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн назвал это решение компромиссом, отметив, что надежды на дополнительное финансирование от федерального правительства для сохранения более низкой цены не оправдались. В то же время он подчеркнул, что даже с новой стоимостью Deutschlandticket остается доступным по сравнению с другими месячными проездными в Германии.

