В Германии подорожает популярный проездной билет

С 2026 года цена на Deutschlandticket вырастет до 63 евро.

Министры транспорта 16 федеральных земель Германии договорились повысить цену на популярный месячный проездной билет Deutschlandticket до 63 евро с января 2026 года. Об этом сообщает издание DW.

Сейчас Deutschlandticket стоит 58 евро в месяц и позволяет неограниченно пользоваться местными и региональными автобусами и поездами по всей Германии, за исключением скоростных поездов ICE.

Министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн назвал это решение компромиссом, отметив, что надежды на дополнительное финансирование от федерального правительства для сохранения более низкой цены не оправдались. В то же время он подчеркнул, что даже с новой стоимостью Deutschlandticket остается доступным по сравнению с другими месячными проездными в Германии.

