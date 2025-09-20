Практика судів
У Німеччині здорожчає популярний проїзний квиток

08:12, 20 вересня 2025
З 2026 року зросте ціна на Deutschlandticket до 63 євро.
Міністри транспорту 16 федеральних земель Німеччини домовилися підвищити ціну на популярний місячний проїзний квиток Deutschlandticket до 63 євро з січня 2026 року. Про це повідомляє DW.

Наразі Deutschlandticket коштує 58 євро на місяць і дозволяє необмежено користуватися місцевими та регіональними автобусами й поїздами по всій Німеччині, за винятком швидкісних поїздів ICE.

Міністр транспорту землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Херманн назвав це рішення компромісом, зазначивши, що сподівання на додаткове фінансування від федерального уряду для збереження нижчої ціни не виправдалися. Водночас він підкреслив, що навіть із новою вартістю Deutschlandticket залишається доступним порівняно з іншими місячними проїзними в Німеччині.

