В Австралии банк выплатит рекордный штраф после того, как не вернул средства умерших клиентов

Один из крупнейших банков Австралии — ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) — согласился выплатить рекордный штраф в 240 млн австралийских долларов (£118 млн) за масштабные нарушения, которые затронули почти 65 тысяч клиентов и даже федеральное правительство. Об этом сообщает Independent.
В чём суть нарушений
По данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), банк:
Крупнейший штраф в истории ASIC
Штраф, согласованный в рамках четырёх отдельных дел, станет самым большим в истории наказанием за корпоративные злоупотребления.
Предыдущий рекорд составлял AU$113 млн (£55 млн) и был наложен на банк Westpac в 2022 году из-за масштабных проблем с соблюдением регуляторных норм.
«Этот беспрецедентный штраф отражает серьёзность нарушений, уязвимое положение, в которое ANZ поставил своих клиентов, и повторные провалы в устранении критических проблем», — заявил глава ASIC Джо Лонго.
Реакция банка
Гендиректор ANZ Нуну Матош, возглавивший банк в мае, признал ошибки и пообещал изменения:
«Эти нарушения абсолютно неприемлемы и лишь подчёркивают необходимость реформ. Мы должны показать ощутимые улучшения в обслуживании клиентов».
Что дальше
Теперь федеральный суд должен утвердить соглашение о штрафах. Если это произойдёт, ANZ станет банком-рекордсменом по сумме наказания в истории Австралии.
