В Австралии банк выплатит рекордный штраф после того, как не вернул средства умерших клиентов

Австралийский банк ANZ согласился выплатить рекордный штраф £118 млн за нарушения, среди которых — невозврат средств умершим клиентам и манипуляции с депозитами.

Один из крупнейших банков Австралии — ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) — согласился выплатить рекордный штраф в 240 млн австралийских долларов (£118 млн) за масштабные нарушения, которые затронули почти 65 тысяч клиентов и даже федеральное правительство. Об этом сообщает Independent.

В чём суть нарушений

По данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), банк:

не вернул средства тысячам умерших клиентов;

игнорировал сотни обращений от клиентов о финансовых трудностях, иногда более двух лет;

делал ложные заявления о процентных ставках по депозитам и не выплачивал обещанные проценты десяткам тысяч вкладчиков;

действовал недобросовестно даже в отношениях с государством, управляя облигациями на сумму AU$14 млрд (£6,9 млрд).

Крупнейший штраф в истории ASIC

Штраф, согласованный в рамках четырёх отдельных дел, станет самым большим в истории наказанием за корпоративные злоупотребления.

Предыдущий рекорд составлял AU$113 млн (£55 млн) и был наложен на банк Westpac в 2022 году из-за масштабных проблем с соблюдением регуляторных норм.

«Этот беспрецедентный штраф отражает серьёзность нарушений, уязвимое положение, в которое ANZ поставил своих клиентов, и повторные провалы в устранении критических проблем», — заявил глава ASIC Джо Лонго.

Реакция банка

Гендиректор ANZ Нуну Матош, возглавивший банк в мае, признал ошибки и пообещал изменения:

«Эти нарушения абсолютно неприемлемы и лишь подчёркивают необходимость реформ. Мы должны показать ощутимые улучшения в обслуживании клиентов».

Что дальше

Теперь федеральный суд должен утвердить соглашение о штрафах. Если это произойдёт, ANZ станет банком-рекордсменом по сумме наказания в истории Австралии.

