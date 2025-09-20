В Австралії банк сплатить рекордний штраф після того, як не повернув кошти померлих клієнтів

Австралійський банк ANZ погодився сплатити рекордний штраф £118 млн за порушення, серед яких — неповернення коштів померлим клієнтам і маніпуляції з депозитами.

Один із найбільших банків Австралії — ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) — погодився виплатити рекордний штраф у 240 млн австралійських доларів (£118 млн) за масштабні порушення, що зачепили майже 65 тисяч клієнтів і навіть федеральний уряд. Про це повідомляє Independent.

У чому суть порушень

За даними Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), банк:

не повернув кошти тисячам померлих клієнтів;

ігнорував сотні звернень від клієнтів щодо фінансових труднощів, іноді понад два роки;

робив хибні заяви про відсоткові ставки за депозитами і не виплачував обіцяні відсотки десяткам тисяч вкладників;

діяв недобросовісно навіть у відносинах із державою, керуючи облігаціями на суму AU$14 млрд (£6,9 млрд).

Найбільший штраф в історії ASIC

Штраф, погоджений у рамках чотирьох окремих справ, стане найбільшим в історії покаранням за корпоративні зловживання.

Попередній рекорд становив AU$113 млн (£55 млн) і був накладений на банк Westpac у 2022 році через масштабні проблеми з дотриманням регуляторних норм.

«Цей безпрецедентний штраф відображає серйозність порушень, вразливе становище, у яке ANZ поставив своїх клієнтів, і повторні провали у виправленні критичних проблем», — заявив голова ASIC Джо Лонго.

Реакція банку

Гендиректор ANZ Нуну Матош, який очолив банк у травні, визнав помилки та пообіцяв зміни:

«Ці порушення є абсолютно неприйнятними і лише підкреслюють необхідність реформ. Ми повинні показати відчутні поліпшення в обслуговуванні клієнтів».

Що далі

Тепер федеральний суд має затвердити угоду про штрафи. Якщо це станеться, ANZ стане банком-рекордсменом за сумою покарання в історії Австралії.

