Практика судів
  1. У світі

В Австралії банк сплатить рекордний штраф після того, як не повернув кошти померлих клієнтів

14:43, 20 вересня 2025
Австралійський банк ANZ погодився сплатити рекордний штраф £118 млн за порушення, серед яких — неповернення коштів померлим клієнтам і маніпуляції з депозитами.
В Австралії банк сплатить рекордний штраф після того, як не повернув кошти померлих клієнтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Один із найбільших банків Австралії — ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) — погодився виплатити рекордний штраф у 240 млн австралійських доларів (£118 млн) за масштабні порушення, що зачепили майже 65 тисяч клієнтів і навіть федеральний уряд. Про це повідомляє Independent.

У чому суть порушень

За даними Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), банк:

  • не повернув кошти тисячам померлих клієнтів;
  • ігнорував сотні звернень від клієнтів щодо фінансових труднощів, іноді понад два роки;
  • робив хибні заяви про відсоткові ставки за депозитами і не виплачував обіцяні відсотки десяткам тисяч вкладників;
  • діяв недобросовісно навіть у відносинах із державою, керуючи облігаціями на суму AU$14 млрд (£6,9 млрд).

Найбільший штраф в історії ASIC

Штраф, погоджений у рамках чотирьох окремих справ, стане найбільшим в історії покаранням за корпоративні зловживання.

Попередній рекорд становив AU$113 млн (£55 млн) і був накладений на банк Westpac у 2022 році через масштабні проблеми з дотриманням регуляторних норм.

«Цей безпрецедентний штраф відображає серйозність порушень, вразливе становище, у яке ANZ поставив своїх клієнтів, і повторні провали у виправленні критичних проблем», — заявив голова ASIC Джо Лонго.

Реакція банку

Гендиректор ANZ Нуну Матош, який очолив банк у травні, визнав помилки та пообіцяв зміни:

«Ці порушення є абсолютно неприйнятними і лише підкреслюють необхідність реформ. Ми повинні показати відчутні поліпшення в обслуговуванні клієнтів».

Що далі

Тепер федеральний суд має затвердити угоду про штрафи. Якщо це станеться, ANZ стане банком-рекордсменом за сумою покарання в історії Австралії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

банк Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду