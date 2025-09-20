В Германии задержали «грибника» на полигоне НАТО, которого заподозрили в шпионаже

Полиция сомневается, что 53-летний немец случайно забрел на военный объект как грибник.

Фото: AP

Немецкая полиция начала расследование из-за появления неизвестного мужчины на учебном полигоне Бундесвера в лесу недалеко от города Цайц. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел, когда солдаты остановили 53-летнего гражданина Германии, который ехал на автомобиле по территории полигона. Мужчина утверждал, что он собирал грибы, однако полиция считает это объяснение сомнительным. Министерство обороны Германии было проинформировано о происшествии. Солдаты сопровождали мужчину до момента, пока он не покинул территорию.

Полигон вблизи Цайца используется, в частности, 701-м танковым инженерным батальоном, который насчитывает около 500 военных и входит в силы быстрого реагирования НАТО на восточном фланге у границы с Россией. Член местного парламента от СДПГ Рюдигер Эрбен отметил в комментарии Mitteldeutsche Zeitung, что деятельность батальона может быть интересной для российских спецслужб. «То, что они там практикуют, безусловно, может быть очень интересным для российских служб. Вы бы случайно не забрели туда как безобидный грибник или во время прогулки», — подчеркнул он.

