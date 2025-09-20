Практика судов
  1. В мире

В Германии задержали «грибника» на полигоне НАТО, которого заподозрили в шпионаже

21:55, 20 сентября 2025
Полиция сомневается, что 53-летний немец случайно забрел на военный объект как грибник.
В Германии задержали «грибника» на полигоне НАТО, которого заподозрили в шпионаже
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Немецкая полиция начала расследование из-за появления неизвестного мужчины на учебном полигоне Бундесвера в лесу недалеко от города Цайц. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел, когда солдаты остановили 53-летнего гражданина Германии, который ехал на автомобиле по территории полигона. Мужчина утверждал, что он собирал грибы, однако полиция считает это объяснение сомнительным. Министерство обороны Германии было проинформировано о происшествии. Солдаты сопровождали мужчину до момента, пока он не покинул территорию.

Полигон вблизи Цайца используется, в частности, 701-м танковым инженерным батальоном, который насчитывает около 500 военных и входит в силы быстрого реагирования НАТО на восточном фланге у границы с Россией. Член местного парламента от СДПГ Рюдигер Эрбен отметил в комментарии Mitteldeutsche Zeitung, что деятельность батальона может быть интересной для российских спецслужб. «То, что они там практикуют, безусловно, может быть очень интересным для российских служб. Вы бы случайно не забрели туда как безобидный грибник или во время прогулки», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Германия НАТО военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду