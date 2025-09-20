У Німеччині затримали «грибника» на полігоні НАТО, якого запідозрили у шпигунстві

Поліція сумнівається, що 53-річний німець випадково забрів на військовий об’єкт як грибник.

Фото: AP

Німецька поліція розпочала розслідування через появу невідомого чоловіка на тренувальному полігоні Бундесверу в лісі поблизу міста Цайц. Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався, коли солдати зупинили 53-річного громадянина Німеччини, який їхав автомобілем на території полігону. Чоловік стверджував, що він збирав гриби, однак поліція вважає це пояснення сумнівним. Міністерство оборони Німеччини було повідомлено про подію. Солдати супроводжували чоловіка до моменту, поки він не покинув територію.

Полігон поблизу Цайца використовується, зокрема, 701-м танковим інженерним батальйоном, який налічує близько 500 військових і входить до сил швидкого реагування НАТО на східному фланзі біля кордону з Росією. Член місцевого парламенту від СДПН Рюдігер Ербен зазначив у коментарі Mitteldeutsche Zeitung, що діяльність батальйону може бути цікавною для російських спецслужб. «Те, що вони там практикують, безумовно, може бути дуже цікавим для російських служб. Ви б випадково не забрели туди як нешкідливий грибник чи під час прогулянки», — підкреслив він.

