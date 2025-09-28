Британия построит «стену из дронов» для защиты НАТО от РФ

Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что Британия планирует использовать беспилотники собственного производства для создания стены из дронов.

Великобритания планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО от РФ. Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, пишет The Telegraph.

Гили заявил, что НАТО отреагирует на безрассудные и опасные действия Москвы.

В издании напомнили, что Великобритания запустила программу производства БпЛА вместе с Украиной под кодовым названием "Проект OCTOPUS", в пределах которого через несколько недель на британских заводах будут построены перехватывающие дроны, развернутые для сдерживания РФ.

По словам Гили, Британия будет массово производить дроны, используя "современные технологии производства, которые есть в нашей стране, а у них нет", и "снабжать их тысячами, чтобы помочь Украине защищаться".

Известно, что страны совместно владеют интеллектуальной собственностью на беспилотники в рамках первого в своем роде соглашения, которое позволит развертывать их и в странах НАТО.

Министр обороны добавил, что эти дроны уже давно доказали свою эффективность против иранских "Шахедов", а их себестоимость составляет менее десятой части цены конкурентов.

По его словам, со временем система может использоваться для противоракетной обороны в Великобритании для защиты военных объектов и критической национальной инфраструктуры.

Напомним, что Польша, Британия и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, нарушающие их границы.

