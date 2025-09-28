Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Британия построит «стену из дронов» для защиты НАТО от РФ

19:23, 28 сентября 2025
Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что Британия планирует использовать беспилотники собственного производства для создания стены из дронов.
Британия построит «стену из дронов» для защиты НАТО от РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО от РФ. Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, пишет The Telegraph.

Гили заявил, что НАТО отреагирует на безрассудные и опасные действия Москвы.

В издании напомнили, что Великобритания запустила программу производства БпЛА вместе с Украиной под кодовым названием "Проект OCTOPUS", в пределах которого через несколько недель на британских заводах будут построены перехватывающие дроны, развернутые для сдерживания РФ.

По словам Гили, Британия будет массово производить дроны, используя "современные технологии производства, которые есть в нашей стране, а у них нет", и "снабжать их тысячами, чтобы помочь Украине защищаться".

Известно, что страны совместно владеют интеллектуальной собственностью на беспилотники в рамках первого в своем роде соглашения, которое позволит развертывать их и в странах НАТО.

Министр обороны добавил, что эти дроны уже давно доказали свою эффективность против иранских "Шахедов", а их себестоимость составляет менее десятой части цены конкурентов.

По его словам, со временем система может использоваться для противоракетной обороны в Великобритании для защиты военных объектов и критической национальной инфраструктуры.

Напомним, что Польша, Британия и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, нарушающие их границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия должностных лиц местного самоуправления – изменения в закон о военном положении

Виталий Безгин вместе с коллегами предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым начальник военной администрации сможет досрочно прекращать полномочия или увольнять должностных лиц местного самоуправления.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду