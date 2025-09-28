Британія побудує «стіну з дронів» для захисту НАТО від РФ

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що Британія планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення «стіни із дронів».

Велика Британія планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО від РФ. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі, пише The Telegraph.

Гілі заявив, що НАТО відреагує на безрозсудні та небезпечні дії Москви.

У виданні нагадали, що Велика Британія запустила програму виробництва БпЛА разом з Україною під кодовою назвою "Проект OCTOPUS", в межах якого за декілька тижнів на британських заводах буде побудовано перехоплювальні дрони, що будуть розгорнуті для стримування РФ.

За словами Гілі, Британія буде масово виробляти дрони, використовуючи "сучасні технології виробництва, які є в нашій країні, а в них немає", і "постачати їх тисячами, щоб допомогти Україні захищатися".

Відомо, що країни спільно володіють інтелектуальною власністю на безпілотники в межах першої у своєму роді угоди, яка дозволить розгортати їх і в країнах НАТО.

Міністр оборони додав, що ці дрони вже давно довели свою ефективність проти іранських "Шахедів", а їхня собівартість становить менше десятої частини від ціни конкурентів.

За його словами, з часом система може бути використана для протиракетної оборони у Великій Британії для захисту військових об'єктів та критичної національної інфраструктури.

Нагадаємо, що Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони.

