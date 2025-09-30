Калифорния устанавливает требования к разработчикам ИИ: прозрачность, безопасность и контроль

Новый закон обязывает разработчиков ИИ соблюдать стандарты безопасности, отчитываться о рисках и создает государственную платформу для безопасных исследований в области искусственного интеллекта.

Калифорния вводит новый закон, чтобы контролировать искусственный интеллект. Об этом сообщает Courthouse News.

Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон SB 53 «Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act», который вступит в силу с 1 января. Документ предусматривает новые правила для разработчиков ИИ и направлен на снижение рисков, связанных с использованием технологии.

Что предусматривает закон:

разработчики должны создавать системы безопасности и отчитываться о критических инцидентах в сфере ИИ в Государственный офис чрезвычайных ситуаций;

обязательные отчеты о прозрачности от компаний, работающих с передовыми моделями;

защита информаторов для сотрудников, которые сообщают о нарушениях правил безопасности;

создание экспертной группы для разработки основ CalCompute — государственной облачной платформы для безопасных и равных исследований в сфере ИИ.

Реакция политиков и экспертов:

Ньюсом заявил, что закон позволяет «защитить сообщества и одновременно обеспечить развитие ИИ-индустрии».

Автор документа, сенатор-демократ Скотт Винер из Сан-Франциско, подчеркнул, что технология может приносить значительную пользу — от медицины и климатических моделей до сельского хозяйства, — но также создает серьезные риски, включая потенциальное использование в химическом или ядерном оружии.

«Мы должны поддерживать инновации, но одновременно устанавливать понятные правила, которые помогут снизить риски. Этот закон делает Калифорнию лидером в сочетании технологического прогресса и безопасности», — подчеркнул Винер.

Контекст:

Калифорния — мировой центр развития ИИ: здесь работают 32 из 50 ведущих компаний в этой сфере.

В 2023 году почти 16% всех вакансий в сфере ИИ в США приходились именно на этот штат.

Здесь базируются Apple, Google и Nvidia — три из четырех компаний мира с оценкой более $3 трлн.

В прошлом году аналогичный законопроект SB 1047 Ньюсом отклонил, считая его слишком жестким. Вместо этого он создал рабочую группу по изучению рисков и преимуществ ИИ, которая в июне опубликовала финальный отчет, призвав к подходу «доверяй, но проверяй».

