Каліфорнія встановлює вимоги до розробників ШІ: прозорість, безпека та контроль

19:28, 30 вересня 2025
Новий закон зобов’язує розробників ШІ дотримуватися стандартів безпеки, звітувати про ризики та створює державну платформу для безпечних досліджень у сфері штучного інтелекту.
Каліфорнія запроваджує новий закон, щоб контролювати штучний інтелект. Про це повідомляє Courthouse News.

Так, губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом підписав закон SB 53 «Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act», який набуде чинності з 1 січня. Документ передбачає нові правила для розробників ШІ та спрямований на зменшення ризиків, пов’язаних із використанням технології.

Що передбачає закон:

  • розробники мають створювати системи безпеки та звітувати про критичні інциденти у сфері ШІ до Державного офісу надзвичайних ситуацій;
  • обов’язкові звіти про прозорість від компаній, що працюють із передовими моделями;
  • захист викривачів для працівників, які повідомляють про порушення правил безпеки;
  • створення експертної групи для розробки основ CalCompute — державної хмарної платформи для безпечних і рівних досліджень у сфері ШІ.

Реакція політиків та експертів:

Ньюсом заявив, що закон дозволяє «захистити громади і водночас забезпечити розвиток ШІ-індустрії».

Автор документа, сенатор-демократ Скотт Вінер із Сан-Франциско, наголосив, що технологія може приносити значну користь — від медицини та кліматичних моделей до сільського господарства, — але й створює серйозні ризики, включно з потенційним використанням у хімічній чи ядерній зброї.

«Ми повинні підтримувати інновації, але водночас встановлювати зрозумілі правила, які допоможуть знизити ризики. Цей закон робить Каліфорнію лідером у поєднанні технологічного прогресу та безпеки», — підкреслив Вінер.

Контекст:

Каліфорнія — світовий центр розвитку ШІ: тут працює 32 з 50 провідних компаній у цій галузі.

У 2023 році майже 16% усіх вакансій у сфері ШІ в США припадали саме на цей штат.

Тут базуються Apple, Google та Nvidia — три з чотирьох компаній світу з оцінкою понад $3 трлн.

Минулоріч аналогічний законопроект SB 1047 Ньюсом відхилив, вважаючи його надто жорстким. Натомість він створив робочу групу з вивчення ризиків і переваг ШІ, яка у червні опублікувала фінальний звіт, закликавши до підходу «довіряй, але перевіряй».

