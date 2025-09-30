Практика судов
Трамп рассказал, что назвал Путина в лицо «бумажным тигром»

17:53, 30 сентября 2025
Трамп: Я сказал Путину: Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года воюешь в войне, которая должна длиться неделю. Ты что, бумажный тигр».
Трамп рассказал, что назвал Путина в лицо «бумажным тигром»
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями Путина. Об этом он сказал во время встречи высокопоставленных офицеров в Вирджинии, передает Clash Report.

«Я очень разочарован в Путине. Думал, что он быстро завершит это. Такая война должна была длиться неделю», — сказал Трамп.

Он также добавил, что лично высказывал Путину претензии из-за затягивания войны.

«Я сказал Путину: «Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года воюешь в войне, которая должна была длиться лишь неделю. Ты бумажный тигр?», — заявил Трамп.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что запрещает генералам быть толстыми, носить длинные волосы и бороду.

