Трамп рассказал, что назвал Путина в лицо «бумажным тигром»

Трамп: Я сказал Путину: Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года воюешь в войне, которая должна длиться неделю. Ты что, бумажный тигр».

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями Путина. Об этом он сказал во время встречи высокопоставленных офицеров в Вирджинии, передает Clash Report.

«Я очень разочарован в Путине. Думал, что он быстро завершит это. Такая война должна была длиться неделю», — сказал Трамп.

Он также добавил, что лично высказывал Путину претензии из-за затягивания войны.

«Я сказал Путину: «Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года воюешь в войне, которая должна была длиться лишь неделю. Ты бумажный тигр?», — заявил Трамп.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что запрещает генералам быть толстыми, носить длинные волосы и бороду.

