Трамп розповів, що назвав Путіна в обличчя «паперовим тигром»

Трамп: Я сказав Путіну: «Ти виглядаєш погано. Ти вже 4 роки воюєш у війні, яка мала б тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр».

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Путіна. Про це він сказав під час зустрічі високопоставлених офіцерів у Вірджинії, передає Clash Report.

«Я дуже розчарований у Путіні. Думав, що він швидко завершить це. Така війна мала тривати тиждень», — сказав Трамп.

Він також додав, що особисто висловлював Путіну претензії через затягування війни.

«Я сказав Путіну: «Ти виглядаєш погано. Ти вже 4 роки воюєш у війні, яка мала тривати лише тиждень. Ти паперовий тигр?», — заявив Трамп.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що забороняє генералам бути товстими, носити довге волосся та бороду.

