Трамп заявил, что Гарвард заплатит ему 500 миллионов долларов за урегулирование всех противоречий

Гарвардский университет заплатит Дональду Трампу полмиллиарда долларов, чтобы урегулировать все противоречия.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Гарвардский университет заплатит ему 500 миллионов долларов за урегулирование всех противоречий. Об этом он сказал на встрече с журналистами 30 сентября.

«Они заплатят около 500 млн долларов и будут управлять профессиональными училищами. Они будут обучать людей взаимодействию с искусственным интеллектом и многим другим вещам», - сказал президент и подчеркнул, что стране «нужны люди в профессиональных училищах»

«Помню, когда я ходил в школу, у меня были некоторые одноклассники, которые не были особенно хорошими учениками, но они могли разобрать мотор или двигатель и собрать его обратно с завязанными глазами. Но в других вещах они были не слишком хороши, и многие из них в итоге добились большего успеха, чем те, кто был хорошим учеником. По этой причине профессиональные училища очень важны, а мы их потеряли», - добавил Трамп.

Напомним, конфликт между Гарвардом и Белым домом вызвало «дискриминационное отношение университета к израильским студентам». Обвинив самый известный вуз Америки в антисемитизме, Дональд Трамп лишил его львиной доли государственного финансирования и запретил принимать иностранцев.

