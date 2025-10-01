Практика судов
Трамп заявил, что Гарвард заплатит ему 500 миллионов долларов за урегулирование всех противоречий

08:25, 1 октября 2025
Гарвардский университет заплатит Дональду Трампу полмиллиарда долларов, чтобы урегулировать все противоречия.
Фото: albioneducation.com
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Гарвардский университет заплатит ему 500 миллионов долларов за урегулирование всех противоречий. Об этом он сказал на встрече с журналистами 30 сентября.

«Они заплатят около 500 млн долларов и будут управлять профессиональными училищами. Они будут обучать людей взаимодействию с искусственным интеллектом и многим другим вещам», - сказал президент и подчеркнул, что стране «нужны люди в профессиональных училищах»

«Помню, когда я ходил в школу, у меня были некоторые одноклассники, которые не были особенно хорошими учениками, но они могли разобрать мотор или двигатель и собрать его обратно с завязанными глазами. Но в других вещах они были не слишком хороши, и многие из них в итоге добились большего успеха, чем те, кто был хорошим учеником. По этой причине профессиональные училища очень важны, а мы их потеряли», - добавил Трамп.

Напомним, конфликт между Гарвардом и Белым домом вызвало «дискриминационное отношение университета к израильским студентам». Обвинив самый известный вуз Америки в антисемитизме, Дональд Трамп лишил его львиной доли государственного финансирования и запретил принимать иностранцев.

