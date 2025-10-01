Практика судів
Трамп заявив, що Гарвард заплатить йому 500 мільйонів доларів за урегулювання усіх протиріч

08:25, 1 жовтня 2025
Гарвардський університет заплатить Дональду Трампу пів мільярда доларів, щоб урегулювати усі протиріччя.
Фото: albioneducation.com
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Гарвардський університет заплатить йому 500 мільйонів доларів за урегулювання усіх протиріч. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 30 вересня.

«Вони заплатять близько 500 млн доларів і керуватимуть професійними училищами. Вони навчатимуть людей взаємодії зі штучним інтелектом та багатьма іншими речами», - сказав президент і підкреслив, що країні «потрібні люди у професійних училищах»

«Пам'ятаю, коли я ходив до школи, у мене були деякі однокласники, які не були особливо хорошими учнями, але вони могли розібрати двигун або двигун і зібрати його назад із зав'язаними очима. Але в інших речах вони були не дуже хороші, і багато хто з них у результаті досяг більшого успіху, ніж ті, хто був хорошим учнем. З цієї причини професійні училища є дуже важливими, а ми їх втратили», - додав Трамп.

Нагадаємо, конфлікт між Гарвардом та Білим домом спричинило «дискримінаційне ставлення університету до ізраїльських студентів». Звинувативши найвідоміший виш Америки у антисемітизмі, Дональд Трамп позбавив його левової частки державного фінансування і заборонив приймати іноземців.

США Дональд Трамп

