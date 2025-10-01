Трамп заявив, що Гарвард заплатить йому 500 мільйонів доларів за урегулювання усіх протиріч

Гарвардський університет заплатить Дональду Трампу пів мільярда доларів, щоб урегулювати усі протиріччя.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Гарвардський університет заплатить йому 500 мільйонів доларів за урегулювання усіх протиріч. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 30 вересня.

«Вони заплатять близько 500 млн доларів і керуватимуть професійними училищами. Вони навчатимуть людей взаємодії зі штучним інтелектом та багатьма іншими речами», - сказав президент і підкреслив, що країні «потрібні люди у професійних училищах»

«Пам'ятаю, коли я ходив до школи, у мене були деякі однокласники, які не були особливо хорошими учнями, але вони могли розібрати двигун або двигун і зібрати його назад із зав'язаними очима. Але в інших речах вони були не дуже хороші, і багато хто з них у результаті досяг більшого успіху, ніж ті, хто був хорошим учнем. З цієї причини професійні училища є дуже важливими, а ми їх втратили», - додав Трамп.

Нагадаємо, конфлікт між Гарвардом та Білим домом спричинило «дискримінаційне ставлення університету до ізраїльських студентів». Звинувативши найвідоміший виш Америки у антисемітизмі, Дональд Трамп позбавив його левової частки державного фінансування і заборонив приймати іноземців.

