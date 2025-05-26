Трамп заявив, що забере у Гарваду 3 млрд доларів грантових коштів

Дональд Трамп повідомив про намір забрати 3 млрд доларів грантових коштів у Гарвардського університету і направити їх на професійні навчальні заклади.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість вилучення гранту у розмірі 3 мільярдів доларів у Гарвардського університету та передачі його професійним навчальним закладам по всій території Сполучених Штатів.

"Я розглядаю можливість забрати три мільярди доларів грантових коштів у дуже антисемітського Гарварду та передати їх професійним училищам по всій нашій країні. Якою ж чудовою інвестицією це було б для США, і такою вкрай необхідною", - повідомив він у власній соцмережі.

Раніше ми писали, що США заблокували візи для іноземців у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі та зв’язках із Китаєм — натомість університет подав до суду.

Проте федеральний суддя заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів.

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