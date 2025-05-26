Трамп заявил, что заберет у Гарвада 3 млрд долларов грантовых средств

Дональд Трамп сообщил о намерении забрать 3 млрд долларов грантовых средств у Гарвардского университета и направить их на профессиональные учебные заведения.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность изъятия гранта в размере 3 миллиарда долларов у Гарвардского университета и передачи его профессиональным учебным заведениям по всей территории Соединенных Штатов.

"Я рассматриваю возможность забрать три миллиарда долларов грантовых средств у очень антисемитского Гарварда и передать их профессиональным училищам по всей нашей стране. Какой же замечательной инвестицией это было бы для США, и столь крайне необходимой", - сообщил он в собственной соцсети.

Напомним, мы писали, что США заблокировали визы для иностранцев в Гарварде из-за обвинений в антисемитизме и связях с Китаем – вместо этого университет подал в суд.

Федеральный судья запретил администрации президента США Дональда Трампа отменить разрешение Гарварда принимать иностранных студентов.

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