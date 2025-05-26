В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+

В приложении Армия+ начат опрос военнослужащих относительно безбарьерности в армии.
Как отмечает Минобороны, военнослужащие могут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их побратимы во время службы — социальных, физических, психологических, информационных или организационных.
Кроме того, респонденты смогут предложить собственные идеи о том, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.
Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институциями.
Ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций по повышению уровня безбарьерности в армии.
Запуск опроса состоялся с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине — в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской.
Автор: Наталя Мамченко
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