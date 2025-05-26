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В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+

16:00, 26 мая 2025
Минобороны запустило в приложении Армия+ опрос военнослужащих о том, какие барьеры они испытывают во время службы в армии.
В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+
Фото: slovoidilo
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В приложении Армия+ начат опрос военнослужащих относительно безбарьерности в армии.

Как отмечает Минобороны, военнослужащие могут анонимно рассказать о барьерах, с которыми сталкиваются они или их побратимы во время службы — социальных, физических, психологических, информационных или организационных.

Кроме того, респонденты смогут предложить собственные идеи о том, как сделать условия службы достойными и справедливыми для всех.

Опрос содержит шесть блоков, в частности: практические ситуации, цифровые и информационные барьеры, опыт взаимодействия с институциями.

Ответы будут использованы для анализа ситуации и формирования практических рекомендаций по повышению уровня безбарьерности в армии.

Запуск опроса состоялся с целью реализации стратегии создания безбарьерного пространства в Украине — в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской.

Автор: Наталя Мамченко

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военные Минобороны Армия+

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В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+

Минобороны запустило в приложении Армия+ опрос военнослужащих о том, какие барьеры они испытывают во время службы в армии.

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