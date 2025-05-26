У Міноборони заявили, що тепер військовослужбовці можуть розповісти про бар’єри на службі в Армія+

Міноборони запустило в Армія+ опитування військовослужбовців щодо того, які бар’єри вони відчувають під час служби у війську.

Фото: slovoidilo

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У додатку Армія+ почали опитування військовослужбовців стосовно безбар’єрності у війську.

Як зазначає Міноборони, військовослужбовці можуть анонімно розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби — соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні.

Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх.

Опитування містить шість блоків, зокрема: практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід взаємодії з інституціями.

Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії.

Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні — в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Автор: Наталя Мамченко

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