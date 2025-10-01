Практика судов
  1. В мире

OpenAI нанесла удар по Google новой моделью ИИ, способной генерировать видео со звуком

20:27, 1 октября 2025
Новая модель создает видео с аудио, реалистичной физикой и интеграцией людей.
OpenAI нанесла удар по Google новой моделью ИИ, способной генерировать видео со звуком
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI анонсировала Sora 2, обновленную модель искусственного интеллекта для генерации видео, которая теперь поддерживает создание реалистичного звукового сопровождения, устраняя недостатки предыдущей версии и конкурируя с разработками Google, в частности моделью Veo 3, сообщили в компании.

Sora 2 получила функцию синхронизации аудио, позволяющую генерировать диалоги и фоновые звуки, которые гармонично сочетаются с видеорядом. Модель также улучшила воспроизведение физических движений, устранив деформации объектов и нелогичные действия, например, точно моделируя спортивные трюки. Новая функция «камео» позволяет добавлять реальных людей в видео на основе их коротких аудио- или видеозаписей, сохраняя естественность голоса и движений.

OpenAI запустила мобильное приложение Sora для iOS, которое позволяет создавать, редактировать и распространять видео со смартфона с инструментами защиты контента, в частности возрастными ограничениями. Доступ к приложению ограничен США и Канадой, работает по приглашениям (каждый пользователь может пригласить четырех человек).

Версии для Android пока нет. Sora 2 бесплатна с ограничениями, а подписчики ChatGPT Pro получат доступ к расширенной версии Sora 2 Pro.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google OpenAI ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Определены победители конкурса на должности дисциплинарных инспекторов — у Высшего совета правосудия снова могут возникнуть проблемы с выбором

На пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов есть пять претендентов.

Ограничение зарплат чиновников лимитом в 80 тысяч грн – Гетманцев и Стефанчук внесли предложение к бюджету-2026

Бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено – Даниил Гетманцев объяснил, почему зарплаты чиновников могут ограничить 80 тысячами грн.

Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Принцип правовой определенности не может подменять обязанность суда проверять наличие нарушений при выдаче разрешения на строительство – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правовой определенности и законности разрешения на строительство.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді