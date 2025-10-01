OpenAI вдарила по Google новою моделлю ШІ, здатною генерувати відео зі звуком

Нова модель створює відео з аудіо, реалістичною фізикою та інтеграцією людей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI анонсувала Sora 2, оновлену модель штучного інтелекту для генерації відео, яка тепер підтримує створення реалістичного звукового супроводу, усуваючи недоліки попередньої версії та конкуруючи з розробками Google, зокрема моделлю Veo 3, повідомили в компанії.

Sora 2 отримала функцію синхронізації аудіо, що дозволяє генерувати діалоги та фонові звуки, які гармонійно поєднуються з відеорядом. Модель також покращила відтворення фізичних рухів, усунувши деформації об’єктів і нелогічні дії, наприклад, точно моделюючи спортивні трюки. Нова функція «камео» дає змогу додавати реальних людей у відео на основі їхніх коротких аудіо- чи відеозаписів, зберігаючи природність голосу та рухів.

OpenAI запустила мобільний додаток Sora для iOS, який дозволяє створювати, редагувати та поширювати відео зі смартфона з інструментами захисту контенту, зокрема віковими обмеженнями. Доступ до додатка обмежений США та Канадою, працює за запрошеннями (кожен користувач може запросити чотирьох осіб).

Версії для Android поки немає. Sora 2 безкоштовна з лімітами, а підписники ChatGPT Pro отримають доступ до розширеної версії Sora 2 Pro.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.