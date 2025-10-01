Практика судів
  1. У світі

OpenAI вдарила по Google новою моделлю ШІ, здатною генерувати відео зі звуком

20:27, 1 жовтня 2025
Нова модель створює відео з аудіо, реалістичною фізикою та інтеграцією людей.
OpenAI вдарила по Google новою моделлю ШІ, здатною генерувати відео зі звуком
Компанія OpenAI анонсувала Sora 2, оновлену модель штучного інтелекту для генерації відео, яка тепер підтримує створення реалістичного звукового супроводу, усуваючи недоліки попередньої версії та конкуруючи з розробками Google, зокрема моделлю Veo 3, повідомили в компанії.

Sora 2 отримала функцію синхронізації аудіо, що дозволяє генерувати діалоги та фонові звуки, які гармонійно поєднуються з відеорядом. Модель також покращила відтворення фізичних рухів, усунувши деформації об’єктів і нелогічні дії, наприклад, точно моделюючи спортивні трюки. Нова функція «камео» дає змогу додавати реальних людей у відео на основі їхніх коротких аудіо- чи відеозаписів, зберігаючи природність голосу та рухів.

OpenAI запустила мобільний додаток Sora для iOS, який дозволяє створювати, редагувати та поширювати відео зі смартфона з інструментами захисту контенту, зокрема віковими обмеженнями. Доступ до додатка обмежений США та Канадою, працює за запрошеннями (кожен користувач може запросити чотирьох осіб).

Версії для Android поки немає. Sora 2 безкоштовна з лімітами, а підписники ChatGPT Pro отримають доступ до розширеної версії Sora 2 Pro.

