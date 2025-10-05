В Риме на памятнике Папе Иоанну Павлу II нарисовали серп и молот

Польша и Италия осудили надругательство, связанное с пропалестинским митингом.

В Риме памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II подвергся вандализму: на нем оставили оскорбительную надпись и нарисовали серп и молот, что вызвало возмущение польских властей, сообщило RMF24.

По данным агентства ANSA, повреждения обнаружили карабинеры после пропалестинского митинга. На памятнике оставили надпись «Fascista di merda» («фашистский подонок») и изображение серпа и молота. Сейчас статую уже начали восстанавливать. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудила поступок, назвав его «мерзким» и совершенным «людьми, ослепленными идеологией, которые демонстрируют полное незнание истории и ее действующих лиц». Посольство Польши в Италии выразило возмущение, подчеркнув, что Папа Иоанн Павел II известен как «непоколебимый защитник мира на Ближнем Востоке», а вандализм над его памятником является «особенно болезненным и непонятным нападением на символ мира, примирения и общечеловеческих ценностей».

