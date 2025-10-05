У Римі на пам’ятнику Папі Івану Павлу II намалювали серп і молот

Польща та Італія засудили наругу, пов’язану з пропалестинським мітингом.

У Римі пам’ятник Папі Римському Івану Павлу II зазнав вандалізму: на ньому залишили образливий напис і намалювали серп і молот, що викликало обурення польської влади, повідомило RMF24.

За даними агентства ANSA, пошкодження виявили карабінери після пропалестинського мітингу. На пам’ятнику залишили напис «Fascista di merda» («фашистський покидьок») та зображення серпа й молота. Наразі статую вже почали відновлювати. Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні засудила вчинок, назвавши його «мерзенним» і скоєним «людьми, засліпленими ідеологією, які демонструють повне незнання історії та її дійових осіб». Посольство Польщі в Італії висловило обурення, підкресливши, що Папа Іван Павло II відомий як «непохитний захисник миру на Близькому Сході», а вандалізм над його пам’ятником є «особливо болісним та незрозумілим нападом на символ миру, примирення та загальнолюдських цінностей».

