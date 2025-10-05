Практика судов
В Северной Каролине приняли «закон Ирины» после убийства украинской беженки Заруцкой

10:35, 5 октября 2025
Документ ужесточает правила освобождения под залог и ограничивает полномочия судей.
В Северной Каролине приняли «закон Ирины» после убийства украинской беженки Заруцкой
Губернатор штата Северная Каролина Джош Стайн подписал «закон Ирины» — документ, названный в честь украинской беженки Ирины Заруцкой, которую убил рецидивист. Об этом сообщает Fox News.

«Закон Ирины» предусматривает:

  • усиление проверок преступников перед освобождением под залог,
  • запрещает безналичный залог в случаях насильственных преступлений и для рецидивистов;
  • ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении;
  • обязывает прохождение психиатрического обследования перед выходом под залог.

Документ принят в ответ на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую посреди дня зарезали в метро. Дело вызвало большой общественный резонанс в США и стало поводом для реформирования системы правосудия.

«Этот закон... уведомляет судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей», – заявил губернатор-демократ Стайн.

Республиканцы поддержали закон и отметили, что он должен укрепить безопасность на улицах. Они также выразили надежду, что пример Северной Каролины последуют другие штаты.

