У Північній Кароліні ухвалили «закон Ірини» після вбивства української біженки Заруцької

Документ посилює правила звільнення під заставу та обмежує повноваження суддів.

Губернатор штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав «закон Ірини» – документ, названий на честь української біженки Ірини Заруцької, яку вбив рецидивіст. Про це повідомляє Fox News.

«Закон Ірини» передбачає:

посилення перевірок злочинців перед звільненням під заставу,

забороняє безготівкову заставу у випадках насильницьких злочинів та для рецидивістів;

обмежує повноваження магістратів і суддів у прийнятті рішень про досудове звільнення;

зобов’язує проходження психіатричного обстеження перед виходом під заставу.

Документ ухвалено у відповідь на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку посеред дня зарізали у метро. Справа викликала великий суспільний резонанс у США та стала приводом для реформування системи правосуддя.

«Цей закон... сповіщає судову систему про необхідність особливого розгляду людей, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу. Це добре, і саме тому я підписав цей закон... Ми можемо і повинні зробити більше для забезпечення безпеки людей», – заявив губернатор-демократ Стайн.

Республіканці підтримали закон і зазначили, що він має зміцнити безпеку на вулицях. Вони також висловили сподівання, що приклад Північної Кароліни наслідують інші штати.

