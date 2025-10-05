Практика судов
Bitcoin установил новый рекорд в $125 700

11:11, 5 октября 2025
Bitcoin достиг нового исторического максимума на фоне роста крипторынка.
Bitcoin установил новый рекорд в $125 700
В воскресенье утром Bitcoin установил новый рекорд, достигнув отметки $125 700 на бирже Coinbase, согласно данным TradingView. Баланс Bitcoin на биржах снизился до самого низкого уровня за последние шесть лет.

Предыдущий исторический максимум в $124 500 был зафиксирован 14 августа. После падения на 13,5% до 1 сентября криптовалюта резко возобновила рост, что дало криптоаналитикам основания для оптимизма в отношении так называемого «Uptober».

По информации Reuters, 3 октября биткоин рос восьмую торговую сессию подряд. Положительная динамика была поддержана ростом американского фондового рынка и притоком капитала в Bitcoin-биржевые фонды (ETF).

На этом фоне доллар США терял позиции, демонстрируя многонедельное снижение по отношению к основным мировым валютам. Неопределенность, связанная с возможным шатдауном правительства США, омрачила экономические перспективы и задержала публикацию важных данных, в частности о занятости, которые являются ключевыми для оценки состояния экономики.

криптовалюта

