Bitcoin встановив новий рекорд у $125 700

Bitcoin сягнув нового історичного максимуму на тлі зростання крипторинку.

У неділю вранці Bitcoin встановив новий рекорд, досягнувши позначки $125 700 на біржі Coinbase, згідно з даними TradingView. Баланс Bitcoin на біржах знизився до найнижчого рівня за останні шість років.

Попередній історичний максимум у $124 500 був зафіксований 14 серпня. Після падіння на 13,5% до 1 вересня криптовалюта різко відновила зростання, що дало криптоаналітикам підстави для оптимізму щодо так званого «Uptober».

За інформацією Reuters, 3 жовтня біткоїн зростав восьму торгову сесію поспіль. Позитивна динаміка була підтримана зростанням американського фондового ринку та припливом капіталу в Bitcoin-біржові фонди (ETF).

На цьому тлі долар США втрачав позиції, демонструючи багатотижневі зниження відносно основних світових валют. Невизначеність, пов’язана з можливим шатдауном уряду США, затьмарила економічні перспективи та затримала публікацію важливих даних, зокрема про зайнятість, які є ключовими для оцінки стану економіки.

