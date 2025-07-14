Практика судів
  1. У світі

Біткоїн оновив історичний максимум та сягнув понад $120 000

08:51, 14 липня 2025
Bitcoin уперше в історії подолав позначку $120 000.
Біткоїн оновив історичний максимум та сягнув понад $120 000
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткоїн встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку 120 000 доларів США. За минулий тиждень вартість зросла на 10,3%. Про цен свідчать дані криптобірж.

 

Нагадаємо, 11 липня біткоїн встановив новий історичний рекорд на тлі підтримки Дональда Трампа та інвесторів. Тоді найбільша криптовалюта світу злетіла до максимуму — $116 тисяч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК встановлять особливий режим розслідування злочинів службовців оборонних підприємств з переліку Defence City

Давид Арахамія вніс альтернативний законопроект про особливий порядок розслідування злочинів, вчинених службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК Defence City.

Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА

На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору суддів ВАКС їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя

Проблеми з якістю забезпечення судів не вирішуються роками.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду