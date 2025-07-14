Біткоїн оновив історичний максимум та сягнув понад $120 000

Bitcoin уперше в історії подолав позначку $120 000.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткоїн встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку 120 000 доларів США. За минулий тиждень вартість зросла на 10,3%. Про цен свідчать дані криптобірж.

Нагадаємо, 11 липня біткоїн встановив новий історичний рекорд на тлі підтримки Дональда Трампа та інвесторів. Тоді найбільша криптовалюта світу злетіла до максимуму — $116 тисяч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.