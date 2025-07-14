Допомога на дітей у багатодітних сім’ях: які умови та порядок виплати

При призначенні допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

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Пенсійний фонд в Донецькій області розповідає, що багатодітні родини мають право на щомісячну державну допомогу на дітей. Порядок її надання визначено постановою КМУ від 13.03.2019 №250.

Хто має право на допомогу?

Допомога призначається:

одному з батьків, які постійно проживають з дитиною;

громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні;

біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.

Необхідні документи:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 6-річного віку);

або довідка про статус багатодітної сім’ї та дитини – у разі відсутності посвідчень;

додаткові документи – за вимогою уповноваженого органу.

При призначенні допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Розмір допомоги: 2100 грн щомісяця – на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.

Виплата здійснюється через:

відділення АТ «Укрпошта»;

особовий рахунок в уповноваженому банку.

Строк виплати допомоги – з місяця звернення до досягнення дитиною 6 років.

У разі народження двійні – виплата на кожну дитину.

Допомога не призначається, якщо сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2025 №371.

Підстави для припинення допомоги:

позбавлення батьківських прав;

нецільове використання коштів;

влаштування дитини на повне державне утримання;

смерть дитини або отримувача;

втрата статусу багатодітної сім’ї;

зарахування дитини до інтернату з цілодобовим перебуванням;

інші підстави, передбачені законодавством.

Виплату можна поновити у разі продовження дії посвідчень або довідок, якщо перерва не перевищує 4 місяці.

Переплата – у разі виявлення недостовірної інформації, надміру сплачені кошти повертаються добровільно або за рішенням суду.

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