Допомога на дітей у багатодітних сім’ях: які умови та порядок виплати

Пенсійний фонд в Донецькій області розповідає, що багатодітні родини мають право на щомісячну державну допомогу на дітей. Порядок її надання визначено постановою КМУ від 13.03.2019 №250.
Хто має право на допомогу?
Допомога призначається:
Необхідні документи:
При призначенні допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї.
Розмір допомоги: 2100 грн щомісяця – на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.
Виплата здійснюється через:
Строк виплати допомоги – з місяця звернення до досягнення дитиною 6 років.
У разі народження двійні – виплата на кожну дитину.
Допомога не призначається, якщо сім’я отримує базову соціальну допомогу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2025 №371.
Підстави для припинення допомоги:
Виплату можна поновити у разі продовження дії посвідчень або довідок, якщо перерва не перевищує 4 місяці.
Переплата – у разі виявлення недостовірної інформації, надміру сплачені кошти повертаються добровільно або за рішенням суду.
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