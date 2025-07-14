Батько заборгував понад 50 тисяч гривень аліментів на утримання дітей — що вирішив суд

Мешканця Борисполя судили за ухилення від сплати аліментів на двох дітей.

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Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним мешканця міста Бориспіль у несплаті аліментів, повідомляє пресслужба суду.

Згідно протоколу чоловік вчинив адміністративне правопорушення, яке полягало у несплаті аліментів на утримання двох неповнолітніх дітей 2008 та 2010 року народження, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання та становить 50188 грн.

Дослідивши матеріали справи,заслухавши потерпілу, суд дійшов висновку, що у справі зібрана достатня кількість достовірних, належних та допустимих доказів, які вказують на доведеність вини громадянина.

Його визнано винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 183-1 КУпАП України та призначено покарання у виді виконання суспільно корисних робіт на строк 120 годин.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» правопорушнику крім штрафу доведеться сплатити і судовий збір у розмірі 605,60 грн ( справа № 359/5738/25).

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