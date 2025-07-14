Отец задолжал более 50 тысяч гривен алиментов на содержание детей — что решил суд

Жителя Борисполя судили за уклонение от уплаты алиментов на двоих детей.

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал жителя города Борисполь виновным в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба суда.

Согласно протоколу, мужчина совершил административное правонарушение, которое заключалось в неуплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей 2008 и 2010 годов рождения, что привело к образованию задолженности, общий размер которой превышает сумму платежей за шесть месяцев с момента предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению и составляет 50188 грн.

Изучив материалы дела и выслушав потерпевшую, суд пришёл к выводу, что в деле собрано достаточное количество достоверных, надлежащих и допустимых доказательств, указывающих на доказанность вины гражданина.

Он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 183-1 КУоАП Украины, и ему назначено наказание в виде выполнения общественно полезных работ сроком на 120 часов.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе» правонарушителю, кроме штрафа, также придётся уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн (дело № 359/5738/25).

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