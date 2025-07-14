Помощь на детей в многодетных семьях: какие условия и порядок выплаты

При назначении пособия не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.

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Пенсионный фонд в Донецкой области сообщает, что многодетные семьи имеют право на ежемесячную государственную помощь на детей. Порядок её предоставления определён постановлением КМУ от 13.03.2019 №250.

Кто имеет право на помощь?

Помощь назначается:

одному из родителей, которые постоянно проживают с ребёнком;

гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.

Необходимые документы:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

свидетельства о рождении всех детей;

удостоверение родителей многодетной семьи;

удостоверение ребёнка из многодетной семьи (с 6-летнего возраста);

либо справка о статусе многодетной семьи и ребёнка — в случае отсутствия удостоверений;

дополнительные документы — по требованию уполномоченного органа.

При назначении помощи среднемесячный совокупный доход семьи не учитывается.

Размер помощи: 2100 грн ежемесячно — на третьего и каждого следующего ребёнка до достижения им 6-летнего возраста.

Выплата осуществляется через:

отделения АО «Укрпочта»;

личный счёт в уполномоченном банке.

Срок выплаты помощи — с месяца обращения до достижения ребёнком 6 лет.

В случае рождения двойни — выплата на каждого ребёнка.

Помощь не назначается, если семья получает базовую социальную помощь в соответствии с постановлением КМУ от 25.03.2025 №371.

Основания для прекращения помощи:

лишение родительских прав;

нецелевое использование средств;

устройство ребёнка на полное государственное обеспечение;

смерть ребёнка или получателя;

утрата статуса многодетной семьи;

зачисление ребёнка в интернат с круглосуточным пребыванием;

иные основания, предусмотренные законодательством.

Выплату можно возобновить в случае продления действия удостоверений или справок, если перерыв не превышает 4 месяца.

Переплата — в случае выявления недостоверной информации излишне выплаченные средства возвращаются добровольно или по решению суда.

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