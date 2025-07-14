Помощь на детей в многодетных семьях: какие условия и порядок выплаты

Пенсионный фонд в Донецкой области сообщает, что многодетные семьи имеют право на ежемесячную государственную помощь на детей. Порядок её предоставления определён постановлением КМУ от 13.03.2019 №250.
Кто имеет право на помощь?
Помощь назначается:
одному из родителей, которые постоянно проживают с ребёнком;
гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;
беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.
Необходимые документы:
заявление установленной формы;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
свидетельства о рождении всех детей;
удостоверение родителей многодетной семьи;
удостоверение ребёнка из многодетной семьи (с 6-летнего возраста);
либо справка о статусе многодетной семьи и ребёнка — в случае отсутствия удостоверений;
дополнительные документы — по требованию уполномоченного органа.
При назначении помощи среднемесячный совокупный доход семьи не учитывается.
Размер помощи: 2100 грн ежемесячно — на третьего и каждого следующего ребёнка до достижения им 6-летнего возраста.
Выплата осуществляется через:
отделения АО «Укрпочта»;
личный счёт в уполномоченном банке.
Срок выплаты помощи — с месяца обращения до достижения ребёнком 6 лет.
В случае рождения двойни — выплата на каждого ребёнка.
Помощь не назначается, если семья получает базовую социальную помощь в соответствии с постановлением КМУ от 25.03.2025 №371.
Основания для прекращения помощи:
лишение родительских прав;
нецелевое использование средств;
устройство ребёнка на полное государственное обеспечение;
смерть ребёнка или получателя;
утрата статуса многодетной семьи;
зачисление ребёнка в интернат с круглосуточным пребыванием;
иные основания, предусмотренные законодательством.
Выплату можно возобновить в случае продления действия удостоверений или справок, если перерыв не превышает 4 месяца.
Переплата — в случае выявления недостоверной информации излишне выплаченные средства возвращаются добровольно или по решению суда.
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