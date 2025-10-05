Практика судов
Аэропорт Вильнюса закрывали из-за контрабандных воздушных шаров с сигаретами

15:05, 5 октября 2025
Ограничения движения коснулись 30 рейсов и 6000 пассажиров.
Аэропорт Вильнюса закрывали из-за контрабандных воздушных шаров с сигаретами
В столице Литвы Вильнюсе временно закрывали воздушное пространство над аэропортом из-за воздушных шаров, которые контрабандисты использовали для переправки сигарет из Беларуси. Об этом сообщает BNS со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями.

Воздушное движение над Вильнюсским аэропортом приостановили накануне в 22:16 после обнаружения вблизи воздушных шаров. Восстановить авиасообщение удалось только в 4:50 утра. Ограничения повлияли на около 30 рейсов и затронули 6000 пассажиров.

Из-за инцидента некоторые рейсы из Вильнюса задерживаются, а шесть рейсов — в Цюрих, Лондон, Франкфурт, Кутаиси, Варшаву и Копенгаген — были отменены.

По данным центра управления кризисными ситуациями, из Беларуси прилетели 25 воздушных шаров, которые перевозили 12 тысяч пачек сигарет, как уточнили в литовской пограничной службе. Шары смогли пролететь далеко вглубь территории Литвы, поскольку контрабандисты запускали их не из приграничной зоны, а с более отдаленных территорий. Сейчас продолжается поиск мест, куда могли приземлиться эти шары.

«Такие шары поднимаются вертикально, пересекают границу на большой высоте и рассчитаны на посадку за пределами пограничной зоны. Именно поэтому они добрались до Вильнюса», — пояснили в пограничной службе.

В этом году в Литве зафиксировали 501 случай использования контрабандистами воздушных шаров, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года.

