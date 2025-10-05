Практика судів
Аеропорт Вільнюса закривали через контрабандні повітряні кулі з цигарками

15:05, 5 жовтня 2025
Обмеження руху торкнулися 30 рейсів і 6000 пасажирів.
У столиці Литви Вільнюсі тимчасово закривали повітряний простір над аеропортом через повітряні кулі, які контрабандисти використовували для переправлення цигарок із Білорусі. Про це повідомляє BNS із посиланням на Національний центр управління кризовими ситуаціями.

Повітряний рух над Вільнюським аеропортом призупинили напередодні о 22:16 після виявлення поблизу повітряних куль. Відновити авіасполучення вдалося лише о 4:50 ранку. Обмеження вплинули на близько 30 рейсів і зачепили 6000 пасажирів.

Через інцидент деякі рейси з Вільнюса затримуються, а шість рейсів — до Цюриха, Лондона, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагена — були скасовані.

За даними центру управління кризовими ситуаціями, із Білорусі прилетіли 25 повітряних куль, які перевозили 12 тисяч пачок цигарок, як уточнили в литовській прикордонній службі. Кулі змогли пролетіти далеко вглиб території Литви, оскільки контрабандисти запускали їх не з прикордонної зони, а з віддаленіших територій. Наразі триває пошук місць, куди могли приземлитися ці кулі.

«Такі кулі піднімаються вертикально, перетинають кордон на великій висоті та розраховані на посадку за межами прикордонної зони. Саме тому вони дісталися до Вільнюса», — пояснили в прикордонній службі.

Цьогоріч у Литві зафіксували 501 випадок використання контрабандистами повітряних куль, що в 2,2 раза перевищує показник минулого року.

