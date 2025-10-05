Практика судов
  1. В мире

ЕС стремится уменьшить зависимость от США и Китая в сфере ИИ – что предусматривает новая стратегия

17:12, 5 октября 2025
Новая стратегия «Apply AI» направлена на уменьшение зависимости от иностранных технологий.
ЕС стремится уменьшить зависимость от США и Китая в сфере ИИ – что предусматривает новая стратегия
Фото: protocol.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия объявила о необходимости развития собственных платформ искусственного интеллекта в ЕС, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и усилить конкурентоспособность в глобальной технологической гонке с США и Китаем. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно проекту стратегии «Apply AI», который видела Financial Times, Еврокомиссия планирует продвигать европейские ИИ-инструменты для повышения безопасности, устойчивости и промышленной конкурентоспособности стран блока. Документ акцентирует внимание на совершенствовании использования ИИ в сферах здравоохранения, обороны и производства.

Стратегия предусматривает «усиление суверенитета ЕС в сфере ИИ» путем ускорения разработки и внедрения собственных технологий. В частности, речь идет о политиках, которые будут способствовать применению масштабируемых и воспроизводимых европейских генеративных решений ИИ в органах государственного управления.

В проекте отмечаются риски «внешних зависимостей в ИИ-стеке» — инфраструктуры и программного обеспечения, необходимых для создания, обучения и управления ИИ-приложениями. Такие зависимости, по словам авторов, могут быть использованы как «оружие» государственными или негосударственными субъектами, создавая угрозы для цепочек поставок.

В то же время Китай активно конкурирует с США за лидерство в развитии ИИ, что вызывает обеспокоенность по поводу ограниченного влияния Европы на будущее этой технологии.

В последние годы в Европе появились перспективные ИИ-компании, такие как французская Mistral и немецкая оборонная Helsing. Однако ЕС все еще зависит от США и Азии в вопросах программного обеспечения, аппаратного обеспечения и критического сырья для развития ИИ.

Для реализации стратегии, в частности поддержки внедрения ИИ в производстве и медицине, Еврокомиссия планирует привлечь €1 млрд из имеющихся финансовых программ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Китай Еврокомиссия ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва