ЕС стремится уменьшить зависимость от США и Китая в сфере ИИ – что предусматривает новая стратегия

Новая стратегия «Apply AI» направлена на уменьшение зависимости от иностранных технологий.

Фото: protocol.ua

Европейская комиссия объявила о необходимости развития собственных платформ искусственного интеллекта в ЕС, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставщиков и усилить конкурентоспособность в глобальной технологической гонке с США и Китаем. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно проекту стратегии «Apply AI», который видела Financial Times, Еврокомиссия планирует продвигать европейские ИИ-инструменты для повышения безопасности, устойчивости и промышленной конкурентоспособности стран блока. Документ акцентирует внимание на совершенствовании использования ИИ в сферах здравоохранения, обороны и производства.

Стратегия предусматривает «усиление суверенитета ЕС в сфере ИИ» путем ускорения разработки и внедрения собственных технологий. В частности, речь идет о политиках, которые будут способствовать применению масштабируемых и воспроизводимых европейских генеративных решений ИИ в органах государственного управления.

В проекте отмечаются риски «внешних зависимостей в ИИ-стеке» — инфраструктуры и программного обеспечения, необходимых для создания, обучения и управления ИИ-приложениями. Такие зависимости, по словам авторов, могут быть использованы как «оружие» государственными или негосударственными субъектами, создавая угрозы для цепочек поставок.

В то же время Китай активно конкурирует с США за лидерство в развитии ИИ, что вызывает обеспокоенность по поводу ограниченного влияния Европы на будущее этой технологии.

В последние годы в Европе появились перспективные ИИ-компании, такие как французская Mistral и немецкая оборонная Helsing. Однако ЕС все еще зависит от США и Азии в вопросах программного обеспечения, аппаратного обеспечения и критического сырья для развития ИИ.

Для реализации стратегии, в частности поддержки внедрения ИИ в производстве и медицине, Еврокомиссия планирует привлечь €1 млрд из имеющихся финансовых программ.

