ЄС прагне зменшити залежність від США та Китаю у сфері ШІ – що передбачає нова стратегія

17:12, 5 жовтня 2025
Нова стратегія «Apply AI» спрямована на зменшення залежності від іноземних технологій.
ЄС прагне зменшити залежність від США та Китаю у сфері ШІ – що передбачає нова стратегія
Фото: protocol.ua
Європейська комісія оголосила про необхідність розвитку власних платформ штучного інтелекту в ЄС, щоб зменшити залежність від іноземних постачальників і посилити конкурентоспроможність у глобальній технологічній гонці зі США та Китаєм. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з проектом стратегії «Apply AI», який бачила Financial Times, Єврокомісія планує просувати європейські ШІ-інструменти для підвищення безпеки, стійкості та промислової конкурентоспроможності країн блоку. Документ акцентує на вдосконаленні використання ШІ у сферах охорони здоров’я, оборони та виробництва.

Стратегія передбачає «посилення суверенітету ЄС у сфері ШІ» через прискорення розробки та впровадження власних технологій. Зокрема, йдеться про політики, які сприятимуть застосуванню масштабованих і відтворюваних європейських генеративних рішень ШІ в органах державного управління.

У проекті наголошується на ризиках «зовнішніх залежностей у ШІ-стеку» — інфраструктури та програмного забезпечення, необхідних для створення, навчання та управління ШІ-додатками. Такі залежності, за словами авторів, можуть бути використані як «зброя» державними чи недержавними суб’єктами, створюючи загрози для ланцюгів поставок.

Водночас Китай активно конкурує зі США за лідерство у розвитку ШІ, що викликає занепокоєння щодо обмеженого впливу Європи на майбутнє цієї технології.

Останніми роками в Європі з’явилися перспективні ШІ-компанії, такі як французька Mistral і німецька оборонна Helsing. Проте ЄС все ще залежить від США та Азії в питаннях програмного забезпечення, апаратного забезпечення та критичної сировини для розвитку ШІ.

Для реалізації стратегії, зокрема підтримки впровадження ШІ у виробництві та медицині, Єврокомісія планує залучити €1 млрд із наявних фінансових програм.

Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

