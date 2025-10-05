ЄС прагне зменшити залежність від США та Китаю у сфері ШІ – що передбачає нова стратегія

Нова стратегія «Apply AI» спрямована на зменшення залежності від іноземних технологій.

Фото: protocol.ua

Європейська комісія оголосила про необхідність розвитку власних платформ штучного інтелекту в ЄС, щоб зменшити залежність від іноземних постачальників і посилити конкурентоспроможність у глобальній технологічній гонці зі США та Китаєм. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з проектом стратегії «Apply AI», який бачила Financial Times, Єврокомісія планує просувати європейські ШІ-інструменти для підвищення безпеки, стійкості та промислової конкурентоспроможності країн блоку. Документ акцентує на вдосконаленні використання ШІ у сферах охорони здоров’я, оборони та виробництва.

Стратегія передбачає «посилення суверенітету ЄС у сфері ШІ» через прискорення розробки та впровадження власних технологій. Зокрема, йдеться про політики, які сприятимуть застосуванню масштабованих і відтворюваних європейських генеративних рішень ШІ в органах державного управління.

У проекті наголошується на ризиках «зовнішніх залежностей у ШІ-стеку» — інфраструктури та програмного забезпечення, необхідних для створення, навчання та управління ШІ-додатками. Такі залежності, за словами авторів, можуть бути використані як «зброя» державними чи недержавними суб’єктами, створюючи загрози для ланцюгів поставок.

Водночас Китай активно конкурує зі США за лідерство у розвитку ШІ, що викликає занепокоєння щодо обмеженого впливу Європи на майбутнє цієї технології.

Останніми роками в Європі з’явилися перспективні ШІ-компанії, такі як французька Mistral і німецька оборонна Helsing. Проте ЄС все ще залежить від США та Азії в питаннях програмного забезпечення, апаратного забезпечення та критичної сировини для розвитку ШІ.

Для реалізації стратегії, зокрема підтримки впровадження ШІ у виробництві та медицині, Єврокомісія планує залучити €1 млрд із наявних фінансових програм.

