В Канаде сооснователя медиа Daily Hive судят из-за долгов перед своим дядей — детали дела

Дядя утверждает, что одолжил племяннику более полумиллиона канадских долларов и потерял десятки тысяч из-за его рискованных инвестиционных советов.

Сооснователя известного канадского медиа Daily Hive — Мэнни Бахию — обвиняют в том, что он якобы дал своему дяде рискованные инвестиционные советы, не раскрыв конфликт интересов, а также не вернул заем почти на полмиллиона канадских долларов. Об этом сообщает Courthouse News.

Иск на 481 тысячу долларов

Как указано в судебных документах, Гурдип Синг Атвал, дядя Бахии, заявил, что в 2017–2018 годах по просьбе племянника он и его компания A for Apple Consulting Inc. предоставили примерно CA$500 000 в виде займов.

По словам истца, Бахия вернул лишь около CA$90 000, поэтому общая сумма долга вместе с 2% годовых превышает CA$481 000.

«Доверял ему как бизнесмену»

Атвал утверждает, что доверял советам Бахии, поскольку тот имел образование в области бизнеса и экономики и добился национального успеха благодаря Daily Hive.

«Мэнни представлял себя как человека, которому можно доверять и который заботится о моих интересах», — говорится в иске.

По мнению Атвала, племянник убеждал его инвестировать в несколько компаний, уверяя в их надежности, но не сообщил о своей личной заинтересованности в этих бизнесах.

Неудачные инвестиции и потери

Среди таких компаний истец называет Greenshield Holdings Inc., которая должна была стать производителем каннабиса. Его компания вложила туда CA$15 000, но после слияния с GrowX Global Corp. бизнес потерпел крах.

По словам Атвала, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии даже проводила расследование в отношении руководителей GrowX за продажу ценных бумаг без утвержденного проспекта эмиссии.

Кроме того, он утверждает, что потерял еще CA$55 000, инвестировав по совету Бахии в другие компании, включая G Pak, Nexe Innovations Inc. и Pontus Protein Ltd.

Единственная успешная инвестиция — в производителя алкогольных напитков Nude Beverages. Однако, по словам Атвала, Бахия зарегистрировал ценные бумаги на себя и не отчитывается о прибыли.

«Высокий риск для пожилых людей»

Истец отмечает, что вместе с супругой живет на государственную пенсию, имеет проблемы со здоровьем и не может позволить себе большие финансовые риски.

«Рекомендованные инвестиции были спекулятивными, рискованными и неприемлемыми для нашего возраста и положения», — указано в иске.

Ответ Мэнни Бахии

Бахия отверг все обвинения, заявив, что иск «не имеет оснований».

«Большинство утверждений в иске безосновательны. Я намерен решительно защищать свою репутацию», — заявил он.

Атвал требует, чтобы суд обязал Бахию вернуть CA$481 000 и предоставить отчет об использовании инвестиционных средств.

На момент публикации обвинения еще не были рассмотрены судом.

