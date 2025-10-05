У Канаді співзасновника медіа Daily Hive судять через борги перед своїм дядьком — деталі справи

Дядько стверджує, що позичив племіннику понад пів мільйона канадських доларів і втратив десятки тисяч через його ризиковані інвестиційні поради.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співзасновника відомого канадського медіа Daily Hive — Менні Бахію — звинувачують у тому, що він нібито дав своєму дядькові ризиковані інвестиційні поради, не розкривши конфлікт інтересів, а також не повернув позику майже на пів мільйона канадських доларів. Про це повідомляє Courthouse News.

Позов на 481 тисячу доларів

Як зазначено в судових документах, Гурдіп Сінг Атвал, дядько Бахії, заявив, що у 2017–2018 роках на прохання племінника він та його компанія A for Apple Consulting Inc. надали приблизно CA$500 000 у вигляді позик.

Бахія, за словами позивача, повернув лише близько CA$90 000, тож загальна сума боргу разом із 2% річних перевищує CA$481 000.

«Довіряв йому як бізнесмену»

Атвал стверджує, що довіряв порадам Бахії, адже той мав освіту в галузі бізнесу й економіки та досягнув національного успіху завдяки Daily Hive.

«Менні представляв себе як людину, якій можна довіряти і яка дбає про мої інтереси», — йдеться в позові.

На думку Атвала, племінник переконував його інвестувати у кілька компаній, запевняючи в їхній надійності, але не повідомив про власну зацікавленість у цих бізнесах.

Невдалі інвестиції та втрати

Серед таких компаній позивач називає Greenshield Holdings Inc., що мала стати виробником канабісу. Його компанія вклала туди CA$15 000, але після злиття з GrowX Global Corp. бізнес зазнав краху.

За словами Атвала, Комісія з цінних паперів Британської Колумбії навіть проводила розслідування щодо керівників GrowX через продаж цінних паперів без схваленого проспекту.

Крім того, він стверджує, що втратив ще CA$55 000, інвестувавши за порадою Бахії в інші компанії, зокрема G Pak, Nexe Innovations Inc. та Pontus Protein Ltd.

Єдина успішна інвестиція — у виробника алкогольних напоїв Nude Beverages. Проте, за словами Атвала, Бахія зареєстрував цінні папери на себе і не звітує про прибутки.

«Високий ризик для людей похилого віку»

Позивач зазначає, що разом із дружиною вони живуть на державну пенсію, мають проблеми зі здоров’ям і не можуть дозволити собі великі фінансові ризики.

«Рекомендовані інвестиції були спекулятивними, ризикованими та неприйнятними для нашого віку й становища», — сказано у позові.

Відповідь Менні Бахії

Бахія відкинув усі звинувачення, заявивши, що позов «не має підстав».

«Більшість тверджень у позові безпідставні. Я рішуче захищатиму свою репутацію», — заявив він.

Атвал вимагає, щоб суд зобов’язав Бахію повернути CA$481 000 та надати звіт про використання інвестиційних коштів.

На момент публікації звинувачення ще не були розглянуті судом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.