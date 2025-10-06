Практика судов
Нобелевскую премию-2025 по медицине и физиологии получили Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симоон Сакакучи

12:48, 6 октября 2025
Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи получили Нобелевскую премию за свои открытия в области периферической иммунной толерантности.
Нобелевская премия по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакакучи за новаторские открытия, объясняющие, как контролируется иммунная система организма, чтобы она не атаковала собственные органы. Об этом сообщил Нобелевский фонд.

Отмечается, что их новаторские открытия касаются периферической иммунной толерантности, которая предотвращает причинение вреда организму со стороны иммунной системы. Их исследования заложили основу нового направления в науке и стимулировали разработку новых методов лечения, в частности рака и аутоиммунных заболеваний.

«Лауреаты Нобелевской премии идентифицировали охранников иммунной системы — регуляторные Т-клетки , тем самым заложив основу для новой области исследований. Эти открытия также привели к разработке потенциальных методов лечения, которые сейчас проходят клинические испытания. Есть надежда, что они смогут лечить или излечивать аутоиммунные заболевания, обеспечивать более эффективное лечение рака и предотвращать серьезные осложнения после трансплантации стволовых клеток», - заявили в Фонде Нобеля

