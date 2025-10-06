Нобелівську премію-2025 з медицини та фізіології отримали Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі

Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі отримали Нобелівську премію за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності.

Нобелівську премію з медицини та фізіології отримали науковці Мері Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакакучі за новаторські відкриття, які пояснюють, як контролюється імунна система організму, щоб вона не атакувала власні органи. Про це повідомив Фонд Нобеля.

Зазначається, що їх новаторські відкриття стосуються периферичної імунної толерантності, яка запобігає заподіянню шкоди організму з боку імунної системи. Їхні відкриття заклали основу для нового напряму досліджень та стимулювали розробку нових методів лікування, наприклад, раку та аутоімунних захворювань.

«Лауреати Нобелівської премії ідентифікували охоронців імунної системи — регуляторні Т-клітини, тим самим заклавши основу для нової галузі досліджень. Ці відкриття також призвели до розробки потенційних методів лікування, які нині проходять клінічні випробування. Є надія, що вони зможуть лікувати або виліковувати аутоімунні захворювання, забезпечувати більш ефективне лікування раку та запобігати серйозним ускладненням після трансплантації стовбурових клітин», - заявили у Фонді Нобеля.

