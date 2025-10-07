В ЕС готовы ограничить поездки российских дипломатов из-за шпионов — Financial Times

ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов из-за роста шпионской активности.

Страны Европейского Союза договорились ввести ограничения на передвижение российских дипломатов внутри блока. Такое решение принято в ответ на всплеск шпионских и диверсионных операций, которые, по данным европейских разведок, возглавляют российские агенты под дипломатическим прикрытием.

Как сообщает Financial Times, разведывательные службы ЕС фиксируют рост саботажных действий, координируемых Москвой: от поджогов и кибератак до диверсий против критической инфраструктуры и запусков дронов в странах НАТО. По оценкам спецслужб, это — скоординированная кампания по дестабилизации европейских союзников Украины.

Новые правила для дипломатов

Согласно новым правилам, российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, будут обязаны заранее уведомлять правительства о своих поездках за пределы государства, где они размещены.

Инициативу продвигает Чехия, которая уже более года призывает ограничить передвижение российских представителей. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, это вопрос «взаимности»:

«Нет шенгена для России. Нет смысла, чтобы дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда захочет. Мы должны применять принцип строгой взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз».

Часть нового пакета санкций

Решение об ограничениях входит в новый санкционный пакет ЕС, который разрабатывает Брюссель в рамках ответа на полномасштабное вторжение России в Украину. Для утверждения документ требует единогласной поддержки стран-членов.

По данным источников FT, Венгрия, которая ранее блокировала эту инициативу, сняла свое вето, что позволило продвинуть процесс.

Однако окончательное утверждение может быть отложено из-за позиции Австрии, предлагающей снять санкции с активов, связанных с олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки своего банка Raiffeisen в России.

Шпионы под дипломатическим прикрытием

Европейские спецслужбы предупреждают, что российские агенты, действующие под прикрытием дипломатов, часто руководят шпионскими сетями и операциями за пределами страны аккредитации, чтобы избежать контроля контрразведки.

«Их размещают в одном месте — но работают они в другом», — цитирует FT старшего дипломата ЕС.

Чешский контекст

Прага стала одним из наиболее активных лоббистов ограничений. В мае 2024 года Чехия запретила въезд ряду российских дипломатов, подозреваемых в шпионской деятельности, однако сотни дипломатов до сих пор работают в соседней Австрии, откуда могут свободно пересекать границу.

Кроме того, Чехия имеет собственный трагический опыт саботажа — взрывы на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, унесшие жизни двух человек. Прага возложила ответственность за атаку на агентов ГРУ.

