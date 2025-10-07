ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів через зростання шпигунської активності.

Країни Європейського Союзу домовилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів у межах блоку. Таке рішення ухвалене у відповідь на сплеск шпигунських і диверсійних операцій, які, за даними європейських розвідок, очолюють російські агенти під дипломатичним прикриттям.

Як повідомляє Financial Times, розвідувальні служби ЄС фіксують зростання саботажних дій, що координуються Москвою: від підпалів і кібератак до диверсій на критичній інфраструктурі та запусків дронів у країнах НАТО. За оцінками спецслужб, це — скоординована кампанія з дестабілізації європейських союзників України.

Нові правила для дипломатів

За новими правилами, російські дипломати, акредитовані в країнах ЄС, зобов’язані заздалегідь повідомляти уряди про свої поїздки за межі держави, де вони розміщені.

Ініціативу просуває Чехія, яка вже понад рік закликає обмежити пересування російських представників. За словами міністра закордонних справ Яна Ліпавського, це питання «взаємності»:

«Немає шенгену для Росії. Немає сенсу, щоб дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїжджати до Праги, коли забажає. Ми маємо застосовувати принцип суворої взаємності у видачі короткострокових дипломатичних віз».

Частина нового пакету санкцій

Рішення про обмеження входить до нового санкційного пакета ЄС, який розробляє Брюссель у межах відповіді на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для ухвалення документ потребує одностайної підтримки країн-членів.

За даними джерел FT, Угорщина, яка раніше блокувала цю ініціативу, зняла своє вето, що дозволяє просунути процес.

Втім, остаточне затвердження може бути відкладене через позицію Австрії, яка пропонує зняти санкції з активів, пов’язаних із олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки свого банку Raiffeisen у Росії.

Шпигуни під дипломатичним прикриттям

Європейські спецслужби попереджають, що російські агенти, які діють під прикриттям дипломатів, часто керують мережами шпигунів та операціями за межами країни акредитації, щоб уникнути контролю контррозвідки.

«Їх розміщують в одному місці — але працюють вони в іншому», — цитує FT старшого дипломата ЄС.

Чеський контекст

Прага стала одним із найактивніших лобістів обмеження. У травні 2024 року Чехія заборонила в’їзд низці російських дипломатів, підозрюваних у шпигунській діяльності, однак сотні дипломатів досі працюють у сусідній Австрії, звідки можуть вільно перетинати кордон.

Крім того, Чехія має власний трагічний досвід саботажу — вибухи на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році, які забрали життя двох людей. Прага поклала відповідальність за атаку на агентів ГРУ.

