Британскую адвокатку обвиняют во лжи суду, чтобы одновременно выступать на двух процессах

Адвокат из Лондона якобы обманом получила разрешение на дистанционное участие в суде, чтобы параллельно выступать в другом уголовном деле.

Британскую адвокатку Салиму Махмуд обвиняют в том, что она якобы обманом получила разрешение судьи выступать дистанционно на одном судебном процессе, чтобы одновременно принять участие в другом — деле об убийстве. Об этом сообщает The Law Gazette.

Махмуд, которая работает в сфере уголовного права с 1999 года и представляла клиентов в лондонской юридической фирме Libertas Chambers, в настоящее время фигурирует в 12 пунктах обвинений в профессиональной недобросовестности.

Что известно

По версии, адвокатка участвовала в двух уголовных процессах одновременно — в судах городов Стаффорд и Ноттингем.

Она якобы получила разрешение участвовать в заседаниях в Ноттингеме дистанционно через видеосвязь, ссылаясь на болезнь матери, которая находилась в больнице.

Однако, согласно утверждениям, Махмуд воспользовалась этим разрешением, чтобы лично присутствовать на другом процессе в Стаффорде, скрыв эту информацию от суда в Ноттингеме. Таким образом, она якобы нарушила интересы обоих своих клиентов.

Отмечается, что действия адвокатки нарушают принципы честности и профессиональной этики.

Защита и позиция сторон

Салима Махмуд отрицает обвинения и настаивает, что не действовала нечестно. Она заявила, что просьба разрешить участие в процессе дистанционно исходила не от неё, а была предложением стороны обвинения в те дни, когда показания не касались её клиента.

Во время слушания в дисциплинарном трибунале адвокат Гарприт Сандху рассказал, что имел разговор с Махмуд в суде города Стаффорд.

По его словам, она утверждала, что судья в Ноттингеме разрешил ей перейти к делу в Стаффорде, так как доказательства не касались её клиента.

Сандху назвал ситуацию «необычной», но не стал сомневаться в объяснении, пока не выяснилось, что её слова в Ноттингеме отличались от того, что она сказала ему.

«Мне показалось очевидным, что она солгала кому-то из нас», — отметил Сандху.

Слушание по делу продолжается.

