Британську адвокатку звинувачують у брехні суду, щоб одночасно виступати на двох процесах

Адвокатка а з Лондона нібито обманом отримала дозвіл на дистанційну участь у суді, щоб паралельно виступати в іншій кримінальній справі.

Британську адвокатку Саліму Махмуд звинувачують у тому, що вона нібито обманом отримала дозвіл судді виступати дистанційно на одному судовому процесі, щоб одночасно взяти участь у іншому — справі про вбивство. Про це повідомляє The Law Gazette.

Махмуд, яка працює у сфері кримінального права з 1999 року та представляла клієнтів у лондонській юридичній фірмі Libertas Chambers, наразі фігурує у 12 пунктах звинувачень у професійній недоброчесності.

Що відомо

За версією, адвокатка брала участь у двох кримінальних процесах одночасно — в судах міст Стаффорд та Ноттінгем.

Вона начебто отримала дозвіл брати участь у засіданнях у Ноттінгемі дистанційно через відеозв’язок, посилаючись на хворобу матері, яка перебувала в лікарні.

Однак, за твердженням, Махмуд скористалася цим дозволом, щоб особисто бути присутньою на іншому процесі у Стаффорді, приховавши цю інформацію від суду у Ноттінгемі. Таким чином, вона нібито порушила інтереси обох своїх клієнтів.

Вказуєтся, що дії адвокатки порушують принципи чесності та професійної етики.

Захист і позиція сторін

Саліма Махмуд заперечує звинувачення та наполягає, що не діяла нечесно. Вона заявила, що прохання дозволити участь у процесі дистанційно надійшло не від неї, а було пропозицією сторони обвинувачення у ті дні, коли свідчення не стосувалися її клієнта.

Під час слухання у дисциплінарному трибуналі адвокат Гарпріт Сандху розповів, що мав розмову з Махмуд у суді міста Стаффорд.

За його словами, вона стверджувала, що суддя в Ноттінгемі дозволив їй перейти до справи у Стаффорді, бо докази не стосувалися її клієнта.

Сандху назвав ситуацію «незвичною», але не став ставити під сумнів пояснення, доки не з’ясувалося, що її слова у Ноттінгемі відрізнялися від того, що вона сказала йому.

«Мені здалося очевидним, що вона збрехала комусь із нас», — зазначив Сандху.

Слухання у справі триває.

