Практика судів
  1. У світі

Британську адвокатку звинувачують у брехні суду, щоб одночасно виступати на двох процесах

18:12, 7 жовтня 2025
Адвокатка а з Лондона нібито обманом отримала дозвіл на дистанційну участь у суді, щоб паралельно виступати в іншій кримінальній справі.
Британську адвокатку звинувачують у брехні суду, щоб одночасно виступати на двох процесах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британську адвокатку Саліму Махмуд звинувачують у тому, що вона нібито обманом отримала дозвіл судді виступати дистанційно на одному судовому процесі, щоб одночасно взяти участь у іншому — справі про вбивство. Про це повідомляє The Law Gazette.

Махмуд, яка працює у сфері кримінального права з 1999 року та представляла клієнтів у лондонській юридичній фірмі Libertas Chambers, наразі фігурує у 12 пунктах звинувачень у професійній недоброчесності.

Що відомо

За версією, адвокатка брала участь у двох кримінальних процесах одночасно — в судах міст Стаффорд та Ноттінгем.

Вона начебто отримала дозвіл брати участь у засіданнях у Ноттінгемі дистанційно через відеозв’язок, посилаючись на хворобу матері, яка перебувала в лікарні.

Однак, за твердженням, Махмуд скористалася цим дозволом, щоб особисто бути присутньою на іншому процесі у Стаффорді, приховавши цю інформацію від суду у Ноттінгемі. Таким чином, вона нібито порушила інтереси обох своїх клієнтів.

Вказуєтся, що дії адвокатки порушують принципи чесності та професійної етики.

Захист і позиція сторін

Саліма Махмуд заперечує звинувачення та наполягає, що не діяла нечесно. Вона заявила, що прохання дозволити участь у процесі дистанційно надійшло не від неї, а було пропозицією сторони обвинувачення у ті дні, коли свідчення не стосувалися її клієнта.

Під час слухання у дисциплінарному трибуналі адвокат Гарпріт Сандху розповів, що мав розмову з Махмуд у суді міста Стаффорд.

За його словами, вона стверджувала, що суддя в Ноттінгемі дозволив їй перейти до справи у Стаффорді, бо докази не стосувалися її клієнта.

Сандху назвав ситуацію «незвичною», але не став ставити під сумнів пояснення, доки не з’ясувалося, що її слова у Ноттінгемі відрізнялися від того, що вона сказала йому.

«Мені здалося очевидним, що вона збрехала комусь із нас», — зазначив Сандху.

Слухання у справі триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд адвокат Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва