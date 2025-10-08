ЕСПЧ встал на сторону азербайджанского адвоката, которого лишили лицензии после заявлений о своем клиенте в тюрьме

Суд в Страсбурге признал, что Азербайджан незаконно наказал адвоката за рассказы о пытках клиента и нарушил его право на свободу выражения мнений.

Европейский суд по правам человека признал, что Азербайджан незаконно лишил адвоката Ялчина Иманова права на профессию после того, как он публично рассказал о пытках своего клиента в тюрьме. Суд постановил, что наказание было «необоснованным и чрезмерным», а действия властей — примером преследования правозащитников. Об этом сообщает Courthouse News.

ЕСПЧ: решение противоречит принципам демократии

Суд в Страсбурге принял единогласное решение, признав, что лишение Иманова лицензии нарушило его права на частную жизнь и свободу выражения мнений.

Судьи подчеркнули, что Азербайджан не представил убедительных причин для столь сурового наказания, которое «не соответствует принципам демократического общества».

Как всё началось

В 2017 году Иманов заявил, что его клиента — члена движения «Мусульманский союз» — пытали после задержания в результате кровавого полицейского рейда в Нардаране, пригороде Баку. Тогда погибли шесть человек, а десятки были арестованы.

После публикации его заявлений в СМИ тюремная служба обвинила адвоката в клевете, а адвокатская палата начала дисциплинарное производство. Власти заявили, что его комментарии «подрывают авторитет судебной системы» и «нарушают презумпцию невиновности».

Через несколько месяцев Иманова сначала отстранили, а затем в 2019 году навсегда лишили лицензии.

Суд: адвокат действовал в интересах общества

ЕСПЧ отметил, что Иманов выполнял свои профессиональные обязанности, защищая клиента, который сообщил о пытках. Его высказывания были направлены на защиту общественного интереса, а не на дискредитацию системы.

Страсбургские судьи также раскритиковали азербайджанские суды, отклонившие все апелляции адвоката, подчеркнув, что национальные инстанции не оценили соразмерность наказания и не объяснили, почему его действия посчитали настолько серьёзными, чтобы применять самую строгую санкцию.

Часть более широкой проблемы

ЕСПЧ отметил, что дело Иманова вписывается в системную практику давления на адвокатов и правозащитников в Азербайджане, о чём ранее неоднократно заявляли ООН и Совет Европы.

Суд указал, что лишение лицензии не только наказывает одного адвоката, но и запугивает других, создавая эффект «самоцензуры» среди юристов, которые берутся за политически чувствительные дела.

Компенсация и последствия

ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить Иманову 10 000 евро компенсации и 2 000 евро на покрытие судебных расходов.

Решение не восстанавливает его статус адвоката, но может открыть путь к возвращению в профессию, если власти выполнят постановление суда.

Реакция и критика

Двое судей — Иоаннис Ктистакес и Дариан Павли — частично не согласились с большинством, заявив, что ЕСПЧ должен был признать случай злоупотреблением властью по статье 18 Европейской конвенции, поскольку действия властей были политически мотивированными.

Сам Иманов согласился с этой оценкой. Он заявил, что решение суда не дошло до главного вывода — что лишение лицензии было политическим наказанием.

«В авторитарной стране, как Азербайджан, лишение адвокатских лицензий — это политическое решение. Это должно привлечь внимание мира к проблеме преследования правозащитников», — подчеркнул он.

Его представитель, профессор Филип Лич, назвал дело сигналом к реформам: «Лишить адвоката лицензии за то, что он публично сообщил о пытках клиента, — опасный прецедент. Свободу слова юристов необходимо защищать».

Что дальше

Решение станет окончательным через три месяца, если ни одна из сторон не обратится в Большую палату ЕСПЧ.

