ЄСПЛ став на бік азербайджанського адвоката, якого позбавили ліцензії після заяв про свого клієнта у в’язниці

Суд у Страсбурзі визнав, що Азербайджан незаконно покарав адвоката за розповіді про тортури клієнта та порушив його право на свободу вираження поглядів.

Європейський суд з прав людини визнав, що Азербайджан незаконно позбавив адвоката Ялчина Іманова права на професію після того, як він публічно розповів про тортури свого клієнта у в’язниці. Суд постановив, що покарання було «необґрунтованим і надмірним», а дії влади — прикладом переслідування правозахисників. Про це повідомляє Courthouse News.

ЄСПЛ: рішення суперечить принципам демократії

Суд у Страсбурзі ухвалив одностайне рішення, визнавши, що позбавлення Іманова ліцензії порушило його права на приватність і свободу вираження поглядів.

Судді підкреслили, що Азербайджан не навів переконливих причин для настільки суворого покарання, яке «не відповідає принципам демократичного суспільства».

Як усе почалося

У 2017 році Іманов заявив, що його клієнта — члена руху «Мусульманський союз» — катували після затримання унаслідок кривавого поліцейського рейду в Нардаранi, передмісті Баку. Тоді загинуло шестеро людей, а десятки були заарештовані.

Після публікації його заяв у ЗМІ тюремна служба звинуватила адвоката в наклепі, а адвокатська палата розпочала дисциплінарне провадження. Влада заявила, що його коментарі «підривають авторитет судової системи» та «порушують презумпцію невинуватості».

Уже за кілька місяців Іманова спершу відсторонили, а потім у 2019 році позбавили ліцензії назавжди.

Суд: адвокат діяв в інтересах суспільства

ЄСПЛ зазначив, що Іманов виконував свої професійні обов’язки, захищаючи клієнта, який повідомив про тортури. Його висловлювання були спрямовані на захист суспільного інтересу, а не на дискредитацію системи.

Страсбурзькі судді також розкритикували азербайджанські суди, які відхилили всі апеляції адвоката, наголосивши, що національні інстанції не оцінили пропорційність покарання і не пояснили, чому його дії вважали настільки серйозними, щоб накладати найсуворішу санкцію.

Частина ширшої проблеми

ЄСПЛ зауважив, що справа Іманова вписується у системну практику тиску на адвокатів і правозахисників в Азербайджані, про що раніше неодноразово заявляли ООН та Рада Європи.

Суд зазначив, що позбавлення ліцензії не лише карає одного адвоката, а й залякує інших, створюючи ефект «самоцензури» серед правників, які беруться за політично чутливі справи.

Компенсація та наслідки

ЄСПЛ зобов’язав уряд Азербайджану виплатити Іманову 10 000 євро компенсації та 2 000 євро на покриття судових витрат.

Рішення не відновлює його статус адвоката, але може відкрити шлях до повернення в професію, якщо влада виконає постанову суду.

Реакція та критика

Двоє суддів — Іоанніс Ктістакіс і Даріан Павлі — частково не погодилися з більшістю, заявивши, що ЄСПЛ мав би визнати випадок зловживання владою за статтею 18 Європейської конвенції, оскільки дії влади були політично мотивованими.

Сам Іманов погодився з цією оцінкою. Він сказав, що рішення Суду не дійшло до головного висновку — що позбавлення ліцензії було політичним покаранням.

«В авторитарній країні, як Азербайджан, відбирання адвокатських ліцензій — це політичне рішення. Це має привернути увагу світу до проблеми переслідування правозахисників», — наголосив він.

Його представник, професор Філіп Ліч, назвав справу сигналом для реформи: «Позбавити адвоката ліцензії за те, що він публічно повідомив про катування клієнта, — це небезпечний прецедент. Свободу слова юристів потрібно захищати».

Що далі

Рішення стане остаточним через три місяці, якщо жодна зі сторін не звернеться до Великої палати ЄСПЛ.

