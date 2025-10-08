Практика судов
Европарламент проголосовал за запрет называть растительные блюда «бургерами» и «стейками»

17:01, 8 октября 2025
Европейские депутаты решили, что «бургер» и «стейк» могут быть только из мяса — теперь веганские блюда придется называть по-другому.
Европарламент проголосовал за запрет называть растительные блюда «бургерами» и «стейками»
Европейский парламент проголосовал за запрет использования «мясных» названий — таких как «бургер», «колбаса» или «стейк» — для маркировки растительных продуктов. Это решение стало победой для фермеров, которые считают, что подобные названия вводят потребителей в заблуждение. Об этом сообщает Barron's.

Во время пленарного заседания в Страсбурге 355 депутатов проголосовали «за», 247 — «против». В то же время документ ещё должен пройти согласование с 27 странами-членами ЕС, прежде чем станет законом.

Аргументы сторон

Автором поправки является французская депутат от правой партии Селин Имар, которая также занимается сельским хозяйством. Она пояснила, что потребитель имеет право знать, что именно он покупает.

«Каждый может выбирать альтернативные белки — растительные, лабораторные, из тофу или даже из муки насекомых. Но называть это “мясом” — вводить людей в заблуждение», — заявила Имар.

Согласно её предложению, такие названия, как «колбаса», «бургер» и «стейк», смогут использовать только продукты, содержащие мясо.

Контекст

Спрос на вегетарианские и веганские продукты в Европе растёт из-за заботы об экологии и благополучии животных, а также из-за стремления потребителей сократить потребление мяса.

Однако фермеры видят в «растительном мясе» угрозу традиционному животноводству, которое и без того переживает кризис.

Поправка, которую активно поддержали французские мясоперерабатывающие ассоциации, была принята большинством голосов, несмотря на споры внутри парламента.

