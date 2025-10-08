Практика судів
  1. У світі

Європарламент проголосував за заборону називати рослинні страви «бургерами» та «стейками»

17:01, 8 жовтня 2025
Європейські депутати вирішили, що «бургер» і «стейк» можуть бути лише з м’яса — тепер веганські страви доведеться називати інакше.
Європарламент проголосував за заборону називати рослинні страви «бургерами» та «стейками»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський парламент проголосував за заборону використання «м’ясних» назв — таких як «бургер», «ковбаса» чи «стейк» — для маркування рослинних продуктів. Це рішення стало перемогою для фермерів, які вважають, що подібні назви вводять споживачів в оману. Про це повідомляє Barron's.

Під час пленарного засідання у Страсбурзі 355 депутатів проголосували «за», 247 — «проти». Водночас документ ще має пройти узгодження з 27 країнами-членами ЄС, перш ніж стане законом.

Аргументи сторін

Авторкою поправки є французька депутатка від правої партії Селін Імар, яка також займається сільським господарством. Вона пояснила, що споживач має право знати, що саме купує.

«Кожен може обирати альтернативні білки — рослинні, лабораторні, з тофу чи навіть із борошна комах. Але називати це «м’ясом» — вводити людей в оману», — заявила Імар.

Відповідно до її пропозиції, такі назви, як «ковбаса», «бургер» та «стейк», зможуть використовувати лише продукти, які містять м’ясо.

Контекст

Попит на вегетаріанські та веганські продукти в Європі зростає через турботу про довкілля та добробут тварин, а також бажання споживачів зменшити споживання м’яса.

Втім, фермери вбачають у «рослинному м’ясі» загрозу для традиційного тваринництва, яке і без того переживає кризу.

Поправка, яку активно підтримали французькі м’ясопереробні асоціації, була ухвалена більшістю голосів, попри суперечки всередині парламенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Європарламент продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя