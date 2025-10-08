Європарламент проголосував за заборону називати рослинні страви «бургерами» та «стейками»

Європейські депутати вирішили, що «бургер» і «стейк» можуть бути лише з м’яса — тепер веганські страви доведеться називати інакше.

Європейський парламент проголосував за заборону використання «м’ясних» назв — таких як «бургер», «ковбаса» чи «стейк» — для маркування рослинних продуктів. Це рішення стало перемогою для фермерів, які вважають, що подібні назви вводять споживачів в оману. Про це повідомляє Barron's.

Під час пленарного засідання у Страсбурзі 355 депутатів проголосували «за», 247 — «проти». Водночас документ ще має пройти узгодження з 27 країнами-членами ЄС, перш ніж стане законом.

Аргументи сторін

Авторкою поправки є французька депутатка від правої партії Селін Імар, яка також займається сільським господарством. Вона пояснила, що споживач має право знати, що саме купує.

«Кожен може обирати альтернативні білки — рослинні, лабораторні, з тофу чи навіть із борошна комах. Але називати це «м’ясом» — вводити людей в оману», — заявила Імар.

Відповідно до її пропозиції, такі назви, як «ковбаса», «бургер» та «стейк», зможуть використовувати лише продукти, які містять м’ясо.

Контекст

Попит на вегетаріанські та веганські продукти в Європі зростає через турботу про довкілля та добробут тварин, а також бажання споживачів зменшити споживання м’яса.

Втім, фермери вбачають у «рослинному м’ясі» загрозу для традиційного тваринництва, яке і без того переживає кризу.

Поправка, яку активно підтримали французькі м’ясопереробні асоціації, була ухвалена більшістю голосів, попри суперечки всередині парламенту.

